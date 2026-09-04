20-те жилищни сгради в Шумен, които бяха включени в програмата за безплатно саниране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), вече са с одобрено финансиране.

Това става ясно от съобщение на Българската банка за развитие, която пое програмата и вече приключи договарянето на проектите за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Три от блоковете в Шумен вече са завършени, но при някои от останалите работата бе спряна или не бе започнала.

Жилищните сгради на бул. „Велики Преслав“ 33а и 33б и на бул. „Велики Преслав“ 37 и 39 са първите приключени. Те са въведени в експлоатация.

Завършен е и блокът на бул. „Ришки проход“ №18. За него предстои да бъде назначена държавна приемателна комисия и да му бъде издадено разрешение за ползване (Акт 16).

На финалната права са дейностите по блока на ул. „Страхил войвода“, който бе сред първите финансирани, като средствата за него са от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По блоковете на „Дедеагач“ 1, „Никола Вапцаров“ 3, „Генерал Драгомиров“ 56, „Цар Освободител“ 10, „Марица“ 18, „Цар Освободител“ 64 фирмите не бяха започнали работа. Останалите са на различен етап по въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Разплащането към фирмите, които работят по санирането, става след приключване на дейностите и приемане на сградите от Община Шумен или Регионалната дирекция за национален строителен контрол.

ШУМ.БГ