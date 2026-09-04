Магистралите "Черно море", "Русе-Маказа" и други големи пътни проекти ще бъдат изграждани чрез публично-частно партньорство и концесии, но след свободни и открити търгове, при които ще се избира най-изгодната за държавата цена и условия. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния блицконтрол в отговор на въпрос на депутата Слави Василев от "Прогресивна България" за строителството на магистрала "Черно море".

Радев подчерта, че сегашното правителство не е водило разговори с турската страна за изграждането на магистралата. По думите му при срещата му с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, както и при разговорите с турския министър на транспорта в България, изобщо не са били споменавани нито "магистрала", нито "Черно море".

"По абсолютно никакъв начин думата "магистрала" и думата "Черно море" не са споменавани. Бях учуден, когато министърът на транспорта на Турция след срещата в Министерския съвет направи изявление, в което каза, че продължава работата с българското правителството за строителството на магистрала "Черно море". Поисках информация назад във времето как при положение, че ние нищо не сме говорили по тази тема, Турция е отчела изискванията на българската страна. Ровейки се назад видях публикация на БТА от юни миналата година, когато същият министър има среща с тогавашния министър-председател Росен Желязков и там пише, че се говори за магистрала "Черно море", обясни Радев.

По думите му има заповеди и отчети, от които става ясно, че на два пъти служители на регионалното министерство са били командировани в Турция. Там те са обсъждали с турската страна конкретни параметри за концесионирането на магистрала "Черно море".

Затова според премиера турският министър е имал основание да говори за продължаване на работата по проекта. "Той споделя и когато е в една държава счита, че има приемственост в това, което е водил като преговори с българската държава, но с друго правителство, не с моето", каза Радев.

Премиерът не отправи критики към кабинета на Росен Желязков за започнатите разговори. "Не намирам нещо толкова укоримо в това, което е решило правителството на Росен Желязков, защото явно са търсили бърз начин за изграждането на тази магистрала. Имат право и са го направили, но ние такива преговори изобщо не сме водили", коментира Радев.

Той обаче даде да се разбере, че настоящото правителство ще търси друг подход - концесиите за големите инфраструктурни проекти да бъдат възлагани чрез открити процедури, при които държавата да избира най-доброто съотношение между цена и условия.

Дир.бг