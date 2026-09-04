Групата общински съветници на БСП ще подкрепи предложения от кметската администрация бюджет на oбщина Шумен за 2026 г.

Това обявиха на пресконференция в пресклуба на БТА Павел Караиванов, Пламен Петков, Иван Йонков и Евгения Леополдова.

От БСП обясниха, че през последните месеци са провели срещи с жители на почти всички малки населени места в общината, както и с хора от кварталите на Шумен. Основните проблеми, които гражданите са поставяли, са били свързани с инфраструктурата, осветлението и водоснабдяването.

В началото на годината информацията е била обобщена и представена на общинската администрация с конкретни предложения. Част от тях впоследствие са намерили място в капиталовата програма и бюджета за 2026 г.

Като пример от БСП посочиха средствата за поставяне на осветление в малките населени места, за които са предвидени близо 70 хил. евро. От партията заявиха и че са поели ангажимент за изграждането на други две неравности за ограничаване на скоростта в село Ивански, които ще бъдат реализирани като дарение от БСП.

Според общинските съветници бюджетът на Шумен за 2026 г. е балансиран и позволява да бъдат запазени съществуващите общински услуги, както и да се кандидатства за нови.

„Тия 100 милиона са разпределени според нас и като група съветници възможно най-балансирано“, заяви Павел Караиванов.

Сред предвидените дейности съветниците посочиха допълнителни средства за проучване на водоизточници за шест села, ремонти на улици, включително „Проф. Шкодров“, „Независимост“ и „Катюша“, както и ремонт на шест детски площадки.

Съветниците подчертаха, че за да бъде получено външното финансиране, общината трябва да разполага с готови проекти. Затова според тях разходите за проектиране, които са заложени в бюджета, не трябва да се разглеждат като излишен разход.

От БСП посочиха, че сред обектите има и нова детска градина, а проектите обхващат близо 50 обекта, основно в социалната и образователната инфраструктура.

„Без подкрепата на този бюджет няма как да реализираме нищо от това“, заяви Иван Йонков и призова останалите групи в Общинския съвет също да подкрепят финансовата рамка.

От групата на БСП коментираха и риска бюджетът да не бъде приет. Според съветниците при подобен сценарий общината ще може да продължи да изпълнява предходния бюджет на една дванадесета, но това ще създаде риск за подготовката на нови проекти и кандидатстването за финансиране.

По отношение на идеята за местен референдум относно бъдещето на терена на „Тежкия полк“ адв. Пламен Петков заяви, че принципно подкрепя провеждането на референдум, но постави въпроси както за неговата законосъобразност, така и за практическата му полза.

Според него проблемът е, че на гражданите не се предлага конкретна алтернатива за бъдещото развитие на терена. „Референдум е прекрасна идея. Въпросът е да се прецени от гледна точка на законосъобразност и от гледна точка на полезност на референдума“, заяви той.

От групата смятат, че вместо само да се забранява жилищното строителство, на жителите трябва да бъде представен конкретен проект за развитието на терена. БСП вече е предложила в бюджета за 2026 г. да бъде заложено изработването на такъв проект и 30 хил. евро са заделени за тази цел.

ШУМ.БГ