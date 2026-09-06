Никола Цолов завърши на седмо място в Гран При на Италия на легендарната писта "Монца".

Родният пилот мина през трудно състезание, в което нямаше много възможности да покаже своята скорост, но все пак успя да спечели две позиции спрямо стартовото си девето място.

За Цолов това е второ поредно класиране на седмо място след Унгария, а отличната новина днес е, че българинът запазва лидерската си позиция в генералното класиране.

Разбира се, авансът му леко намаля, но с оставащи по всяка вероятност два състезателни уикенда до края, Цолов продължава да е фаворит за титлата.

С шестте си точки от днес Цолов вече има 177, a основният му конкурент Рафа Камара завърши втори и има 166.

Победата днес отиде за Джошуа Дюрксен от Парагвай, който не е пряка заплаха за Цолов в класирането, а фактът, че парагваецът завърши пред съотборника си Камара може да има ключово значение в края на сезона.

Позитивното за Цолов днес освен двете спечелени позиции е, че той успя да се опази от инциденти и наказания на "Монца".

Първата позиция той спечели още при потеглянето, а след това в 26-ата обиколка успя да направи изпреварване, което го прати на седмото място.

Така Никола Цолов си тръгва от "Монца" с пето място в спринта и седмо в състезанието и усещане, че сякаш можеше да извлече доста повече.

Сега във Формула 2 идва ред на Мадрид, след което и Баку, което може да се окаже последното състезание за сезона. По график всичко трябва да завърши с два уикенда в Катар и ОАЕ, но предвид ситуацията в Близкия изток няма яснота дали тези състезания ще се проведат.

Дир.бг