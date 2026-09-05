Агресивен пътник на борда на полет на American Airlines от Далас до Ню Йорк бе прикован за седалката с тиксо и завързан със свински опашки от екипажа, а самолетът бил принудително отклонен и кацнал в Балтимор, съобщи TMZ

Инцидентът станал на 3 септември на борда на полет 618 от международното летище "Форт Уърт" до "Нюарк".

Малко след излитането един от пътниците, видимо в нетрезво състояние, започнал да прави расистки и хомофобски коментари и да крещи на друг мъж. Един от стюардите се опитал да овладее ситуацията, но мъжът станал все по-агресивен. Той започнал да удря пътника до себе си, а след това ударил и жена, която се опитала да се намеси и накрая ухапал един от пасажерите, като направил опит да захапе и втори.

Наложило се екипажът да съобщи за проблемния пътник и машината да бъде отклонена за кацане в Балтимор, съобщиха от Федералната авиационна администрация на САЩ.

Междувременно, за да бъде овладян агресорът, трима от пътниците и част от екипажа успели да го приковат за седалката с тиксо.

От разпространените кадри се вижда, че мъжът изглежда като мумия, увит със скоч лентата към седалката си. Дори главата му е залепена, а ръцете му са вързани към облегалките със свински опашки.

При кацането в Балтимор агресивният пътник е бил задържан от транспортната полиция на Мериленд. Повдигнати са му обвинения по няколко щатски закона.

"На 3 септември полет 618 на American Airlines беше отклонен към Балтимор (BWI) поради агресивен клиент. При пристигането си, служители на реда посрещнаха самолета и съдействаха за слизането на мъжа от самолета, преди полетът да продължи към своята дестинация. Безопасността и сигурността на нашите клиенти и членовете на екипа са наш основен приоритет и ние не толерираме насилието. Благодарим на членовете на нашия екип за техния професионализъм и на нашите клиенти за разбирането им", заяви говорител на американската авиокомпания.

Говорителят на местния офис на ФБР също така каза, че бюрото събира факти и се консултира с прокуратурата на САЩ за окръг Мериленд, за да определи дали ще бъдат повдигнати и федерални обвинения.

A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight.



According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh — Complex (@Complex) September 4, 2026

Дир.бг