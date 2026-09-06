Григор Димитров може отново да играе за отбора на България в надпреварата за Купа "Дейвис".

Предстоящите мачове на България в след две седмици са в плановете на Димитров, който може да бъде част от отбора за първи път от 2015-а, пише "Тенискафе".

България ще срещне Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември, а победа ще прати родния тим в Световна група I през 2027-а.

В последните си мачове за Купа "Дейвис" България бе в изключително млад състав, но сега редом до таланти като Иван Ивано и Александър Василев може да видим и най-успешния ни тенисист.

Капитанът Валентин Димов ще обяви състава във вторник, като появата на името на Григор няма да е изненада.

За последно Григор игра на Купа "Дейвис" през 2015-а, когато с участието си в мачовете срещу Люксембург, той успя да си издейства квота за Олимпиадата в Рио.

Дир.бг