ГДБОП иззе хиляди фалшиви стоки по Черноморието, обявиха оттам.

Служители на дирекция "Киберпрестъпност" на Главната дирекция за борба с организираната престъпност проведоха на 4 септември 2026 г. специализирана операция в защита на интелектуалната собственост на територията на курортни селища по Южното Черноморие.

В хода на полицейската акция са установени търговски обекти, в които се съхранявали и предлагали за продажба фалшифицирани стоки - имитации на известни марки.

В магазините и прилежащите към тях складови помещения са открити над 4000 чифта спортни обувки и други артикули. Стоките са иззети в условията на неотложност.

Образувани са досъдебни производства за престъпления по чл. 172б от Наказателния кодекс.

Действията по разследването продължават, добавят властите.

При проведена по-рано полицейска операция на територията на град Варна е преустановена незаконната продажба и съхранение на слънчеви и диоптрични очила и аксесоари за тях, носещи белезите на защитени търговски марки, без необходимото по закон съгласие на притежателите на правата. Иззети са около 7000 артикула. Образувано е досъдебно производство.

Дир.бг