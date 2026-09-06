Отборът на „Рапид“ Букурещ е победител в тазгодишното издание на турнира на името на шуменския баскетболен деятел Костадин Димитров.

В зала „Арена Шумен“ играха „Шумен“, „Рапид“, „Дунав“ Русе и „Ямбол“ с отбори от юноши старша възраст, като в съставите имаше и по-малки баскетболисти.

Във финалния мач от надпреварата румънските играчи спечелиха срещу домакините от „Шумен“ със 76:71. Мачът премина през няколко обрата. Шуменци поведоха с 10 точки, но „Рапид“ стопи аванса им и излезе напред. Домакините имаха преднина от точка в края на третата четвърт, но румънците стигнаха до равенство – 60:60. В последната част на мача „Рапид“ натрупа аванс от 10 точки. Шуменският отбор намали разликата до една, но след това допусна грешки и загуби срещата.

В двубоя за третото място „Дунав“ Русе победи „Ямбол“ със 70:52.

В полуфиналните срещи „Шумен“ спечели срещу „Дунав“ със 112:45, а „Рапид“ победи „Ямбол“ със 124:43.

ШУМ.БГ