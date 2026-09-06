Сърбия не може да организира държавно погребение за касапин като Ратко Младич, заяви на международен форум в Италия вчера албанският премиер Еди Рама, предаде АТА, цитирана от БТА.

Говорейки на панела "Дневен ред за Европа" в рамките на форума в Чернобио, Италия, Рама спомена намерението на Сърбия да изпрати с държавни почести в последния му път "балканския касапин" Ратко Младич.

"Знам, че Сърбия е много интересно и странно "животно" в балканската "джунгла". Но кое е по-добре? Да седне с нас на масата и да й кажем: "Не, ти не можеш да направиш държавно погребение за един касапин", или да я оставим там, в несигурни води, и да създадем една напълно шизофренична ситуация между Европа, Китай, Русия и не знам още какво", заяви Рама.

Бившият командир на босненските сръбски сили Ратко Младич, който беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г., почина на 27 август в затвора в Хага.

Тленните му останки бяха транспортирани в четвъртък с правителствен самолет до Белград, а вчера в сръбската столица се състоя възпоменателна церемония, на която присъства сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич, както и официални представители от босненската Република Сръбска.

Погребението на Ратко Младич ще се състои утре в Топчидерското гробище в Белград. Първоначалната информация беше, че Младич ще бъде погребан с най-високи военни и държавни почести, но впоследствие сръбският президент Александър Вучич заяви, че само семейството на Младич може да вземе решение как и къде ще бъде погребан бившият командир на босненските сръбски сили.

Самият Вучич каза, че няма да присъства на погребението, тъй като има служебен ангажимент.

Дир.бг