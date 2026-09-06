45-годишната Натали Портман вече е майка на три деца. Носителката на "Оскар" е дала живот на първото си общо дете с 46-годишния си приятел Танги Дестабъл в края на август във френската столица Париж, съобщи "Пийпъл", като се позова на свои източници.

Звездата от "Черният лебед" не е обявила пола на третото си бебе.

Портман разкри третата си бременност през април, казвайки пред Harper's Bazaar: "Просто съм много благодарна. Знам, че е такава привилегия и чудо."

Актрисата има 15-годишен син Алеф и 9-годишна дъщеря Амалия от бившия си съпруг Бенджамин Милпие. Двамата се ожениха през 2012 г., а финализираха развода си през февруари 2024 г. Милепие бързо продължи напред с нова връзка, като беше разкрито, че Портман "не е била изненадана".

Историите, за които всички говорят

Романсът между актрисата и новия й партньор пък бе потвърден през март 2025 г.

Дир.бг