74-годишен мъж е арестуван в Генерал Тошево, след като в социалните мрежи бе разпространено видео как удря 14-годишно момче с ръка и с пластмасова бутилка бира. От клипа обаче се чува и как тийнейджърът го провокира с нецензурни реплики.

Полицията в добруджанския град се е самосезирала, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

По първоначални данни конфликтът е възникнал след забележка към момчето, което се придвижвало с електрическа тротинетка. По-късно възрастният мъж и ученикът отново се срещнали пред магазин от голяма търговска верига.

Размяната на реплики в един момент ескалира във физическа саморазправа.

Кадрите показват момчето с каска на главата, застанало до своята тротинетка, а възрастният мъж му прави забележка: "Карай както трябва, недей ми се прави". В отговор момчето го нарича "келеш", изтъква, че мъжът не е в униформа, и го пита дали е редно да се държи по този начин с едно 14-годишно дете. Възрастният мъж му отвръща с въпроса: "Ти на 14 години така ли се държиш?" и му обръща гръб, тръгвайки си.

Ситуацията обаче ескалира рязко, след като момчето изрича нецензурен израз. Това провокира мъжа да се върне при него и да започне да го удря по главата с бутилка от бира. След това момчето си сваля каската, мъжът го хваща с едната ръка за тениската, а с другата продължава да му нанася удари.

От вътрешното ведомство уточняват, че след предприетите от полицейските служители действия са установени свидетели на случая и е изяснено лицето, заснело разпространените кадри.

74-годишният мъж е задържан с полицейска заповед. Уведомен е дежурен прокурор и е образувана проверка.

Продължава изясняването на всички обстоятелства около случая.

Дир.бг