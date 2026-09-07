Рейтингът на одобрение на Доналд Тръмп падна до рекордно ниско ниво в голяма анкета, което представлява главоболие за републиканците в навечерието на междинните избори.

По-малко от два месеца преди изборите през ноември, анкета на Financial Times, проведена от Focaldata, установи, че само 33% от регистрираните избиратели одобряват представянето на Тръмп като президент. Това е най-ниският брой, регистриран откакто вестникът започна да задава въпроса през май, и е с три пункта по-малко от предходния месец.

Песимизмът относно икономиката и разходите за живот сред американците е основна причина за намаляването на рейтинга на Тръмп, показва анкетата, тъй като мнозинството от анкетираните отхвърлят неговата търговска и тарифна политика.

Почти две трети от регистрираните избиратели заявиха, че вярват, че икономиката се движи в грешна посока, а 57% казаха, че са в по-лошо финансово положение по време на президентството на Тръмп.

Само 53% от републиканските избиратели заявиха, че одобряват начина, по който Тръмп се е справил с работните места и икономиката, което представлява спад от почти осем пункта спрямо предходния месец.

Това се случва, когато цените на горивата достигнаха безпрецедентно високо ниво в САЩ в петък, като дизелът се покачи до рекордните средни стойности за страната от 5,85 долара за галон, тъй като продължаващата война с Иран продължава да нарушава глобалните потоци от гориво.

В петък Тръмп подкрепи коментарите на своя вицепрезидент и настоя, че конфликтът с Иран е сравнително малка операция, а не пълноценна война.

"Наричам го военен конфликт, защото е дребна работа за нас", каза президентът пред репортери в Овалния кабинет. "Не е нещо голямо."

По време на коментарите си в петък президентът също така омаловажи централната роля на Ормузкия проток, друг важен аспект на войната. Той заяви, че нови тръбопроводи, корабни маршрути и сухопътен транспорт на петрол ще заменят ключовия воден път, който е основен световен петролен център.

Иран използва близостта си до пролива, за да ограничи световната търговия с петрол и продължава да упражнява влияние върху САЩ, въпреки че президентът твърди, че водният път губи значение.

"Те ще се окажат с Ормузки проток, който вече не е много необходим", каза той.

Проучването ще бъде трудно за възприемане от републиканците, които се надяват да запазят контрола си над Камарата на представителите и Сената на изборите през ноември. Отделна анкета установи, че все повече американци сега се идентифицират като демократи.

Последните данни на Gallup показват, че 31% от пълнолетните американци са се идентифицирали като демократи през второто тримесечие на 2026 г., в сравнение с 25%, които са се идентифицирали като републиканци.

Това предимство от шест пункта е най-голямата преднина на демократите в партийната идентификация от повече от десетилетие.

Днес.бг