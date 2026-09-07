Карлос Алкарас мина като валяк през американеца Томи Пол, за да достигне до четвъртфиналите на US Open. Шампионът продължава защитата на титлата си след 6:4, 6:3, 6:4 срещу един от любимците на публиката в Ню Йорк, като има само един загубен сет в тазгодишното издание на турнира.

Алкарас не бе играл мач на сингъл от 4 месеца, преди да влезе в надпреварата за последния трофей в Големия шлем за годината. Но няма спиране в Ню Йорк, където е на три мача от триумфа. Испанецът вече има и 18 поредни победи в Шлема, като серията започна преди травмата в китката, извадила го от игра през април.

20-ият поставен Пол оказа съпротива, а и публиката бе раздвоена в подкрепата си, но класата от другата страна на корта бе твърде голяма.

"Просто съм концентриран и не мисля за състоянието на китката ми - обясни шампионът след успеха. - Имаме ясно изготвена програма, утре може и да не тренирам, а да почивам. С моя щаб сме избрали подход и искаме да съм максимално свеж за втората седмица от турнира."

Нощта принадлежеше на американците въпреки отпадането на Пол. Последваха три победи в късната сесия, като Бен Шелтън надигра Стефанос Циципас в три сета - 6:2, 6:3, 6:4, за да си осигури среща на 1/4-финалите с Алкарас.

Франсис Тиафо елиминира Даниил Медведев след драма с два тайбрека - 7:6, 6:4, 7:6, като трисетовата битка продължи три часа. Руснакът се изнерви в края, но няма да има шанс да търси втората си титла на US Open.

Тиафо си осигури изцяло американски четвъртфинал срещу Алекс Микелсен, който се наложи над Томас Мартин Ечевери от Аржентина също в три сета - 7:6, 6:4, 6:4.

Така двата четвъртфинала в долната половина на схемата са ясни, а в тях ще играят трима американци и Алкарас. Това гарантира на домакините поне един техен представител на полуфинал.

Ако Шелтън сътвори изненада срещу шампиона, Щатите ще имат сигурен финалист. А US Open чака "свой" шампион при мъжете от 23 години. Последният бе Анди Родик.

Дир.бг