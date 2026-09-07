Убийство на бебе беше разкрито във Варна, а за престъплението е задържана 33-годишна варненка. Тя е в ареста по искане на Окръжната прокуратура за убийството на малолетно дете, съобщиха от пресслужбата на държавното обвинение в крайморския град.

Сигналът за дете на 1 годинка, което е намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки, е получен в Областната дирекция на МВР още на 30 август. След пристигане на място на екипи на полицията и Спешна помощ, е установено, че детето е починало.

Незабавно по случая е започнато досъдебно производство за изясняване на причините и обстоятелствата около настъпилата смърт. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, резултатите от която показали, че става въпрос за извършено спрямо бебето тежко криминално деяние.

В резултат от действията по разследването е установена съпричастността на 33-годишна жена, живееща на адреса. Убийцата е била близка на семейството на жертвата.

Тя е издирена и задържана. След като е била привлечена в качеството ѝ на обвиняема, жената е под стража за срок до 72 часа от наблюдаващия случая прокурор с оглед довеждането ѝ в съда за определяне на мярка за неотклонение.

След като искането на прокуратурата за задържане под стража на 33-годишната жена е внесено за разглеждане, състав на Окръжния съд във Варна е преценил, че то е основателно и е определено тя да остане в ареста.

Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура във Варна, уточнява БТА.

Изясняват се всички факти и обстоятелства около инцидента, допълват от прокуратурата.

През май съдът във Варна наложи 19-годишна присъда за убийство , извършено в курорта "Св. св. Константин и Елена". През юли Апелативният съд в града увеличи с две години присъдата за друго убийство, извършено във Варненско.

Дир.бг