Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис представи пакет от 30 социално-икономически мерки по време на откриването на Солунския международен панаир. Инициативите са насочени към увеличаване на трудовите възнаграждения и намаляване на данъчната тежест за средната класа с разчети за поетапно изпълнение през следващите години. Обявяването на четиригодишната програма съвпадна с демонстрации на синдикати и земеделски производители в града, обезпечавани от засилени полицейски кордони.

Централно място в речта на премиера зае поетапният ръст на минималната работна заплата. Според представения график възнаграждението ще нарасне от 920 на 950 евро през 2027 година, а в началото на 2028 година ще достигне 1000 евро. За самоосигуряващите се професионалисти се предвижда свиване на задължителния минимален облагаем праг. От 2027 година авансовият данък за бизнеса и свободните професии ще се понижи от 55 на 50 на сто.

Промените въвеждат незабавна нулева данъчна ставка за фермери с годишни приходи до 20 000 евро. Същото данъчно облекчение ще се прилага и за родители на три деца със сходен таван на доходите.

В частния сектор осигурителните вноски за служителите се намаляват с половин процентен пункт, като от април 2027 година се планира ново понижение със същия размер. Пенсионерите на възраст над 65 години ще получават увеличена ноемврийска годишна надбавка в размер на 400 евро, а за работещите в държавната администрация се въвежда коледен бонус от 500 евро.

Пакетът включва обещание за 30-процентно поевтиняване на електрическата енергия в тригодишен период. Още от януари таксата за услуги в обществен интерес върху сметките на домакинствата ще спадне наполовина. В жилищната политика правителството стартира инициативата "Мой дом 3" с бюджет от 2 милиарда евро за осигуряване на нисколихвени ипотечни кредити като продължение на досегашните държавни програми за подпомагане.

Сред останалите стъпки са вдигане на еднократната помощ при раждане на дете до 1000 евро, плавно премахване на патентния налог и отмяна на данъка върху недвижимите имоти в населени места с население под 2000 жители от догодина.

Годишното програмно слово на правителствения ръководител се проведе в навечерието на редовните парламентарни избори през следващата пролет. Мицотакис обвърза мерките с четиригодишен график, определяйки ги като "пролог на новата програма на правителството" и директна заявка за трети мандат на управляващата партия "Нова демокрация". Премиерът описа първия си мандат между 2019 и 2023 година като период на стабилизация и данъчно облекчение, втория до 2027 година като етап на растеж и реформи, а евентуално следващо управление до 2031 година като път "към скок на благоденствието". Той обяви стремеж ползите от стопанския напредък да се превърнат в "дивидент на всяка гъркиня и на всеки грък", като акцентира върху задължителното съхраняване на финансовата стабилност на страната.

Откриването на панаира в Солун традиционно бе съпътствано от шествия на земеделци и представители на основните професионални съюзи в публичния и частния сектор. За опазване на обществения ред в района бяха разположени 3500 полицейски служители, като органите на реда затвориха превантивно осем метростанции в централната градска част.

Дир.бг