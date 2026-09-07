Крал Чарлз III е одобрил писмо до висши британски длъжностни лица, с което потвърждава, че принц Хари и съпругата му Меган остават членове на кралското семейство, но не са работещи членове на монархията и няма да изпълняват официални кралски задължения. Това съобщи "Ройтерс", позовавайки се на Би Би Си и други британски медии.

В писмото, разпространено като указание до представители на правителството, военните и други британски институции, се посочва, че след оттеглянето си от официалните си ангажименти през 2020 г. Хари и Меган "вече не са работещи членове на кралското семейство".

"Накратко, тяхното положение е подобно на това на частни граждани с търговски и благотворителни интереси", се посочва в документа.

Така Бъкингамският дворец дава ясно да се разбере, че завръщането на семейство Съсекс във Великобритания не означава връщане към официалните им роли. Благотворителната дейност на Хари и Меган ще продължи да бъде извършвана в лично качество и няма да представлява кралското семейство, отбелязва АП.

Статутът на Хари и Меган се основава на договореността, постигната през 2020 г., когато двамата се оттеглиха от ролята си на старши работещи членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ. Тогава те заявиха намерение да станат финансово независими и да изградят живот извън официалната дейност на монархията.

Макар да запазват титлите си херцог и херцогиня на Съсекс, те не използват обръщенията "Негово/Нейно кралско височество" (HRH), а новото указание потвърждава, че няма промяна в този статут.

Писмото е било изпратено и до екипа на Хари, както и до държавни и военни институции, на фона на въпросите около статута на семейството след завръщането му в страната.

Принц Хари, Меган и двете им деца се завърнаха във Великобритания в края на август - шест години след преместването си в САЩ. Хари и семейството му се очаква да продължат благотворителните си инициативи, включително свързаните с фондацията Invictus Games, но без те да се възприемат като официални ангажименти от името на короната.

Бъкингамският дворец все още не е отговорил на искането на "Ройтерс" за коментар.

Дир.бг