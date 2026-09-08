Реал Мадрид срещу Интер - европейска класика, ще е достойният начин да се вдигне завесата на поредното издание на основната фаза на Шампионската лига тази вечер.

Турнирът стартира с мачове в три поредни дни - днес, сряда и четвъртък, като за вторник програмата ни предлага 6 мача. Най-интересният е от 22:00 часа на "Бернабеу", където 15-кратните шампиони на Европа приемат трикратния крал Интер.

Жозе Моуриньо ще води домакините, а за всеки привърженик на гостите той е футболно божество. Преди 16 години португалецът изведе Интер до требъл, а на финала в Шампионската лига бе победен Байерн именно на "Бернабеу" в Мадрид.

И този мач, а и останалите пет за вечерта, ще гледаме в преки предавания. Реал - Интер ще върви по MAX Sport 3 HD.

Надпреварата стартира с още едни сблъсък на бивши шампиони на Европа. Порто приема Манчестър Сити също в късния пояс от 22:00 часа.

Тази вечер ще гледаме и един от четирите дебютанти, които за първи път си извоюваха правото да са основната фаза. Австрийският ЛАСК Линц, който сензационно обърна Селтик в плейофа, гостува в 19:45 часа на добре познатия ни гръцки АЕК. Този тим пък спря Левски на същата фаза, в подножието на основната.

Другите три отбора-дебютанти ще направят своето първо участие в следващите два дни. Това са италианският Комо, азерите от Сабах и норвежкият Викинг.

Букмейкърите са на мнение, че Барселона и Арсенал са големите фаворити за трофея през сезона. Английският шампион загуби с дузпи финала през май от ПСЖ, а каталунците чакат своята първа поява на мача за титлата на Европа от 11 години.

След тях в ставките на букмейкърите се нареждат ПСЖ, Байерн, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Ливърпул.

Програмата за първата вечер в Шампионската лига:

19:45 Брюж - Астън Вила (MAX Sport 3 HD)

19:45 АЕК - ЛАСК (MAX Sport 4 HD)

22:00 Лил - Бетис (MAX Sport 1 HD)

22:00 Борусия Дортмунд - Виляреал (MAX Sport 2 HD)

22:00 Реал Мадрид - Интер (MAX Sport 3 HD)

22:00 Порто - Манчестър Сити (MAX Sport 4 HD).

Дир.бг