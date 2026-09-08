Жена е в тежко състояние след падане с тротинетка в село Плетена, община Сатовча.

С черепно-мозъчна травма тя е настанена в болницата в Гоце Делчев. „Състоянието ѝ е стабилно. Не се налага оперативно лечение”, обясни началникът на отделението по анестезиология и интензивно лечение д-р Вероника Димитрова.

По думите на лекарката жената е била на тротинетката без обезопасителни средства. Д-р Димитрова призова хората да използват каски и наколенки, предава NOVA.

„Най-честата травма при падане от тротинетка е черепно-мозъчната и гръдната травма. Много голямо значение би имало в случая носенето на каска", каза д-р Димитрова.

Това лято инцидентите с тротинетки намаляват, каза д-р Ангел Тонгов, който е зам.-директор на МБАЛ „Иван Скендеров” в Гоце Делчев.

„Докато миналото лято имахме почти всяка седмица някакъв инцидент от тежък характер, тази година това е първият или вторият по-сериозен случай. Има редовно падания, но са по-леки травми”, обясни д-р Тонгов.

Дарик