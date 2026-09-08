Без вода ще е на 9 септември голяма част от Шумен. От 09,00 часа водоподаването ще бъде спряно към абонатите в районите на централна градска част, Пазара, кв. „Добруджа“, кв. „Тракия“, ул. „Софийско шосе“ и кв. „Еверест“, съобщават от ВиК.

Причина за спиране на водата е планов ремонт на помпена станция „Средна зона“. Едновременно с това ВиК – Шумен ще изпълни и ремонтни дейности на водопроводната мрежа в зоната.

Планирано е ремонтните дейностите да завършат до 17:00 часа на 9 септември 2026 г., след което ще започне поетапно пълнене на системата.

ШУМ.БГ