Без вода ще е на 9 септември голяма част от Шумен. От 09,00 часа водоподаването ще бъде спряно към абонатите в районите на централна градска част, Пазара, кв. „Добруджа“, кв. „Тракия“, ул. „Софийско шосе“ и кв. „Еверест“, съобщават от ВиК.
Причина за спиране на водата е планов ремонт на помпена станция „Средна зона“. Едновременно с това ВиК – Шумен ще изпълни и ремонтни дейности на водопроводната мрежа в зоната.
Планирано е ремонтните дейностите да завършат до 17:00 часа на 9 септември 2026 г., след което ще започне поетапно пълнене на системата.
ШУМ.БГ
Коментари
Краси Янев
Браво на инж. Пушкаров! Така се прави, а не след дъжд качулка! Единствения успешен директор от времето на инж. Дамянов до сега!
Анонимен
Поне е оповестено от рано,да можем сутринта да си свършим битовите дейности свързани с вода,благодарим за раното информиране.
Анонимен
Ами какво друго да се случи на 9 септември?
Хубава дата
Хубава дата са избрали за ремонта. Само не знам за възхвала ли е или за възпоминание на жертвите...
Анонимен
Фашисти.....😁
Анонименбъзззззззззбпрост
простаци
Янев Краси
Ще ти купя кондоми да не се размножаваш.
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
Пак започнаха да ни тормозят от водната мафия