Традиционно, в навечерието на новата учебна година и новия творчески сезон, от 14 до 19 септември 2026 г. включително, Общински младежки дом – Шумен провежда инициативата „Отворено изкуство“.

Тя предоставя възможност на деца и млади хора да се докоснат отблизо до различни форми на изкуството и да станат част от творческия процес на формациите.

В рамките на проявата ще бъдат организирани отворени репетиции, тренировки и творчески занимания, в които участниците ще могат да се запознаят с дейността на формациите в Общинския младежки дом и различни видове изкуство – танц, театър, музика, изобразително изкуство и други творчески направления.

Общински младежки дом – Шумен кани всички деца и млади хора да прекрачат прага, да се включат и да открият своя път в изкуството.

ШУМ.БГ