Първият мост, свързващ Русия и Северна Корея, беше открит, позволявайки на двете страни по-лесно да преместват товари и пътници между границата си през река Тумен, съобщи Би Би Си.

Държавните медии в Пхенян заявиха, че мостът ще се използва за "обмен на персонал, туризъм и търговия". Съоръжението се намира в отдалечения и рядко населен граничен район между руското селище Хасан и севернокорейския град Туманган.

Украинската разследваща организация Truth Hounds обаче твърди, че мостът е предназначен "предимно за създаване на таен военно-логистичен коридор" в подкрепа на Русия във войната в Украйна.

Това се случва на фона на по-силните връзки между страните от началото на войната в Украйна, като Путин и Ким Чен Ун по-рано обещаха, че ще си помагат взаимно в случай на "агресия" срещу някоя от страните.

Руският министър-председател Михаил Мишустин описа моста като "нов символ на приятелство", докато севернокорейският министър-председател Пак Тае Сонг заяви, че това е "историческо събитие".

До 300 превозни средства и 2323 души могат да преминават по моста ежедневно, съобщава руската държавна информационна агенция ТАСС.

Сателитни изображения от месец май показаха, че еднокилометровият мост има няколко нови пътни връзки, граничен контролно-пропускателен пункт, поддържаща инфраструктура и паркинги.

Между Русия и Северна Корея има въздушни връзки, както и железопътна връзка, но досега единствената пътна връзка е била импровизирано решение, при което, по специална уговорка, дървени дъски са били поставяни на железопътния мост, за да позволят на автомобили да преминават по него, припомня Ройтерс.

Руското правителство заяви, че мостът първоначално ще се използва за превоз на товари, а за пътнически трафик ще бъде отворен по-късно тази година.

Руският премиер говори по време на церемонията чрез видеовръзка, като заяви, че мостът ще осигури "мощен импулс за по-нататъшното развитие на търговското, икономическото, научното, технологичното и културното сътрудничество". Мишустин описа връзките между Москва и Пхенян като "на безпрецедентно високо ниво".

Строителството на съоръжението започна през 2025 г., след като споразумение за изграждането му беше сключено по време на посещението на руския президент в Северна Корея през 2024 г., първото му пътуване до държавата от 24 години.

Изграждането на моста отне 495 дни.

Дир.бг