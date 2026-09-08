ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. Това решение беше взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес, съобщиха от пресцентъра на партията.

Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов.

В неделя по време на среща с партийния актив във Велико Търново лидерът на партията заяви:

"До 8-ми съм поставил въпрос в партията дали да издигаме кандидат. Аз съм против. Ще видим кой ще надделее".

Според Борисов, ако ГЕРБ издигне кандидат за президент, това ще е най-голямата услуга, която партията можем да направи на Илияна Йотова.

По думите му президентските избори се различават от парламентарните и местните, защото на тях трябва да бъде избран обединител на нацията и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, особено в условията на войни и международна нестабилност.

Лидерът на ГЕРБ бе категоричен, че сред заявените до момента кандидатури не вижда човек, който да отговаря напълно на този профил.

Борисов добави, че партията му трябва да използва времето до местния вот, за да мобилизира и укрепи структурите си.

До 17 часа вчера в ЦИК бяха подадени документи за регистрация на 5 партии и 5 инициативни комитета за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври.

Днес се очаква да бъде обявено учредяването на комитета, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

В четвъртък, 10 септември, пък ще бъде учреден комитетът зад Андрей Гюров и Георги Кандев.

Дир.бг