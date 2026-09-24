Най-малко 175 деца от различни етноси ще участват в съвместни творчески, научни и спортни занимания по нов проект на Община Шумен - „Мост от цветове: Съединяваме култури чрез творчество и знание“.

В него са включени шуменските детски градини „Братя Грим” и „Пчелица”, с ДГ „Камбанка - с. Друмево, ДГ „Снежанка” - с. Ивански, и ДГ „Китка” - гр. Нови пазар, както и ОДК „Анастас Стоянов“ в Шумен.

Децата от ромски, турски и български етнически произход ще участват в клубове по интереси, ежемесечни занимания с междупредметно съдържание, посещения на културни институции и лаборатории, използване на СТЕМ и изкуства в образователния процес. Предвидени са и съвместни празници и други дейности, които да насърчават общуването между децата.

„Идеята е децата от малките населени места да се докоснат до културните събития в по-големия град, да разгледат културните институти в Шумен – музей, библиотека, театър и др. Децата и родителите им да не са в изолирана среда, а да имат възможност да посетят и разгледат различни места и събития“, обобщи накратко проекта заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева на пресконференция днес.

На брифинга присъстваха представители на участващите в дейностите детски градини и ОДК – Шумен.

Директорът на ДГ „Братя Грим“ Евгения Михова посочи, че ще се прилага СТЕМ подход в заниманията, за да е по-интересно за децата. А освен това учителите и родителите също ще преминат обучение.

Силвия Станчева от Център Амалипе, която е координатор на проекта, акцентира върху ролята на родителите. „Това, че включваме родителите, е от голямо значение. Така се повишава тяхната ангажираност, доверието им в образователните институции. Опитът досега показва, че когато родителите участват в дейностите, се повишава и посещаемостта в детските градини“, каза Станчева.

Проектът „Мост от цветове: Съединяваме култури чрез творчество и знание“ е на стойност 412 227,20 лева и се финансира по Програма „Образование“ 2021–2027, процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“.

Проектът ще се изпълнява 24 месеца, а в края на първата година е предвидено провеждане на „Фестивал на приятелството“, на който ще се представят занаяти, кулинария и бит на всеки от етносите.

ШУМ.БГ