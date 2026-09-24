Най-малко 175 деца от различни етноси ще участват в съвместни творчески, научни и спортни занимания по нов проект на Община Шумен - „Мост от цветове: Съединяваме култури чрез творчество и знание“.
В него са включени шуменските детски градини „Братя Грим” и „Пчелица”, с ДГ „Камбанка - с. Друмево, ДГ „Снежанка” - с. Ивански, и ДГ „Китка” - гр. Нови пазар, както и ОДК „Анастас Стоянов“ в Шумен.
Децата от ромски, турски и български етнически произход ще участват в клубове по интереси, ежемесечни занимания с междупредметно съдържание, посещения на културни институции и лаборатории, използване на СТЕМ и изкуства в образователния процес. Предвидени са и съвместни празници и други дейности, които да насърчават общуването между децата.
„Идеята е децата от малките населени места да се докоснат до културните събития в по-големия град, да разгледат културните институти в Шумен – музей, библиотека, театър и др. Децата и родителите им да не са в изолирана среда, а да имат възможност да посетят и разгледат различни места и събития“, обобщи накратко проекта заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева на пресконференция днес.
На брифинга присъстваха представители на участващите в дейностите детски градини и ОДК – Шумен.
Директорът на ДГ „Братя Грим“ Евгения Михова посочи, че ще се прилага СТЕМ подход в заниманията, за да е по-интересно за децата. А освен това учителите и родителите също ще преминат обучение.
Силвия Станчева от Център Амалипе, която е координатор на проекта, акцентира върху ролята на родителите. „Това, че включваме родителите, е от голямо значение. Така се повишава тяхната ангажираност, доверието им в образователните институции. Опитът досега показва, че когато родителите участват в дейностите, се повишава и посещаемостта в детските градини“, каза Станчева.
Проектът „Мост от цветове: Съединяваме култури чрез творчество и знание“ е на стойност 412 227,20 лева и се финансира по Програма „Образование“ 2021–2027, процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“.
Проектът ще се изпълнява 24 месеца, а в края на първата година е предвидено провеждане на „Фестивал на приятелството“, на който ще се представят занаяти, кулинария и бит на всеки от етносите.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Хубава програма за интеграция.
Последните години има доста подобни програми и ръководещите им лица са почти едни и същи хора, които малко или много си вършат работата, но младите са все още с махленски манталитет.
Парите към тези програми си текат, имат стабилно финансиране и не трябва да има оправдания!
Дано ефекта е прогрес, вместо регрес.
Интеграция, а не махленизация!
Рокади
Това не е ли в ресора на Савчева? Диди да не е поела и образованието и младежта!?
В тази община е тюрлю гивеч, кой за какво отговаря е размито, Дидка й е важен пиара. Савчева явно вече не пее в хора.