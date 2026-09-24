50-годишен от Шумен нанесъл вчера удари с юмрук на портиера на МБАЛ-Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 8,00 часа сутринта побойникът довел в болницата възрастния си баща. Изнервил се от процедурите по прием в лечебното заведение, при което пазачът му направил забележка да се държи прилично. Това още повече ядосало 50-годишния и той ударил няколко пъти с юмрук 61-годишния пазач.

Пристигналите полицаи заварили мъжа до колата му - Мерцедес А 140. Тествали го за алкохол, като дрегерът отчел 1,45 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За престъпление по чл. 343 „Б“ от Наказателния кодекс е образувано досъдебно производство. Образувана е проверка за нанесената лека телесна повреда, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ



