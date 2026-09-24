50-годишен от Шумен нанесъл вчера удари с юмрук на портиера на МБАЛ-Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Около 8,00 часа сутринта побойникът довел в болницата възрастния си баща. Изнервил се от процедурите по прием в лечебното заведение, при което пазачът му направил забележка да се държи прилично. Това още повече ядосало 50-годишния и той ударил няколко пъти с юмрук 61-годишния пазач.
Пристигналите полицаи заварили мъжа до колата му - Мерцедес А 140. Тествали го за алкохол, като дрегерът отчел 1,45 промила.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За престъпление по чл. 343 „Б“ от Наказателния кодекс е образувано досъдебно производство. Образувана е проверка за нанесената лека телесна повреда, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен 3
За една забележка човека получил юмруци.
Анонимен
аман от тапаци
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Анонимен
Точно този портиер е голяма драка. Нищо чудно, че някой не го е изтърпял.
Анонимен
Е, от ареста е успял много да помогне на баща си!
Бай Рисчо
А и Б класите не са Мерцедес,а извращение точка