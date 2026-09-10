Само няколко месеца след като Galaxy Shop & Service представи в Шумен възможността за гаранционно обслужване на устройства Samsung, сервизът прави следващата голяма стъпка в развитието си.

Galaxy Shop & Service вече официално приема Apple устройства за гаранционно обслужване като партньор на OPA Solutions.

Така собствениците на iPhone, iPad, MacBook, iMac и други устройства на Apple вече могат да предадат своето устройство за гаранционно обслужване директно в Шумен, без да е необходимо да търсят приемен пункт в друг град.

Apple гаранционно обслужване вече и в Шумен

Новото партньорство е резултат от процес на подготовка, покриване на необходимите изисквания и сертифициране и превръща Galaxy Shop & Service в единствения сервиз в град Шумен с официален приемен пункт за гаранционно обслужване на Apple устройства.

Устройствата се приемат по световната гаранция на Apple, а през първата година от нея не е необходимо клиентът да представя гаранционна карта или други гаранционни документи – достатъчно е да донесе самото устройство.

Това означава, че независимо откъде е закупено устройството, при наличие на валидна гаранция клиентите могат да се обърнат към Galaxy Shop & Service за съдействие и приемането му за гаранционно обслужване.

„За нас това не е просто още една услуга, която добавяме. Когато избрахме името Galaxy, идеята беше един ден под един покрив да можем да обслужваме едно голямо „звездно“ семейство от водещи световни технологични брандове и да го правим на нивото, което самите производители изискват. С Apple тази идея започва все повече да се превръща в реалност“, споделят от Galaxy Shop & Service.

Samsung остава част от „звездното семейство“

Новото партньорство с Apple е естествено продължение на развитието на сервиза.

Galaxy Shop & Service продължава да приема и Samsung устройства за гаранционно обслужване като официален партньор на оторизиран сервизен център за България.

Така клиентите в Шумен вече имат достъп на едно място до гаранционно обслужване на устройства от два от най-големите технологични брандове в света – Apple и Samsung.

Освен гаранционното приемане, Galaxy Shop & Service продължава да извършва извънгаранционна диагностика и ремонт на смартфони, таблети и други устройства от различни производители.

Оригинални Apple аксесоари вече и в Galaxy Shop & Service

Заедно с новата услуга Galaxy Shop & Service разширява и продуктовата си гама за потребителите на Apple.

В магазина клиентите могат да открият оригинални Apple аксесоари, както и внимателно подбрани аксесоари от утвърдени производители – решения за защита, зареждане и ежедневна употреба на устройствата.

Идеята е клиентът да може на едно място да получи необходимото обслужване за своето устройство – от гаранционен или извънгаранционен сервиз до качествени решения за неговата защита и ежедневна употреба.

Galaxy Shop & Service продължава да предлага и богат избор от калъфи, защитни стъкла и фолиа, протектори за камери, зарядни устройства, кабели и други аксесоари за Apple, Samsung и останалите водещи марки.

За екипа новото партньорство е още една важна стъпка в посоката, заложена още с избора на името Galaxy – постепенно изграждане на място, в което потребителите могат да получат професионално обслужване, сигурност и качествени решения за устройствата си.

„Galaxy Shop & Service разполага с професионално оборудване от най-висок клас – техника и специализирани инструменти от над 20 утвърдени световни бранда, сред които ZEISS, Weller, JBC, HAKKO и QUICK. Това ни позволява да извършваме прецизна диагностика и сложни ремонти с висока точност и контрол“, казва собственикът Борислав Йорданов.

Той благодари за доверието на клиентите през годините. „Именно доверието ни мотивира да продължаваме да се развиваме, да покриваме все по-високи стандарти и да разширяваме услугите, които можем да предложим на хората в Шумен и региона“, допълва Йорданов.

Galaxy Shop & Service

гр. Шумен, ул. „Строител“ 1

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Телефон за връзка: 0896323920

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