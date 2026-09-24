Джордж Ръсел даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран при на Азербайджан във Формула 1, а неговият съотборник в "Мерцедес" Андреа Кими Антонели зае петата позиция, след като болидът му загуби хидравлично налягане.

Първата тренировъчна сесия по градските улици на Баку бе трудна и много пилоти така и не направиха летящи обиколки, а други бяха спрени с жълти флагове. Ръсел също прекрати преждевременно първия си бърз тур, но по-късно записа време 1:45.387 минути, с което оглави класирането. Той бе с четири десети от секундата по-бърз от Макс Верстапен от "Ред Бул", а Шарл Лeклер и Люис Хамилтън заеха трето и четвърто място с "Ферари".

Антонели остана на пета позиция, а Оскар Пиастри завърши на шесто място. Неговият съотборник в "Макларън" Ландо Норис завърши сесията едва 14-и, след като не успя да запише бърза обиколка с гумите софт.

Исак Хаджар остана 20-и с втория болид на "Ред Бул", след като получи технически проблем.

Дир.бг