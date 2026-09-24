България е сред 50-те държави, подкрепили по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк съвместна декларация за войната в Украйна, пълна с критики към Русия.

"Докато Съветът за сигурност се събира, за да обсъди ситуацията в Украйна, ние потвърждаваме отново общия си ангажимент към принципите на Устава на ООН и към мира. Изразяваме солидарност с Украйна, която продължава да е изправена пред агресивната война на Русия. Припомняме, че Уставът на ООН утвърждава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, както и присъщото право на самозащита", започва документът.

В декларацията пише, че ескалацията на руската война срещу цивилното население и гражданската инфраструктура в цяла Украйна е довела до рекордно висок брой жертви през последните месеци.

"Особено сме обезпокоени от атаките в Черно море. Русия се опитва да задуши украинския износ на зърно, като по този начин застрашава световната продоволствена сигурност. Поради това подкрепяме усилията за споразумение в Черно море за гарантиране на свободата на корабоплаване и призоваваме за защита на търговското корабоплаване и критичната инфраструктура", се казва още в документа.

В декларацията се посочва, че от март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-накрая да направи същото, като необходима стъпка към смислена дипломация и преговори, водещи до мир", заявяват групата държави, сред които е и нашата.

"Украйна иска мир. Ние искаме мир. Русия трябва да спре агресията си, да приеме прекратяване на огъня и да се ангажира смислено с преговори за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир в съответствие с международното право", завършва декларацията, която е публикувана от украинското външно министерство и други от подкрепили я държави.

Изявлението с вчерашна дата е от името на Украйна, целия Европейски съюз и следните държави: Албания, Андора, Австралия, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Канада, Коста Рика, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Хондурас, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Черна гора, Нидерландия, Нова Зеландия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Република Корея, Република Молдова, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

От българската делегация, начело на която е президентът Илияна Йотова и в която влиза външният министър Велислава Петрова, до момента не са съобщавали за документа.

Дир.бг