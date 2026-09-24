Окръжната прокуратура в Кюстендил внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 23-годишния Васил Михайлов по преписка, образувана на основание материали, получени от Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" на МВР, съобщиха от държавното обвинение.

Синът на пернишкия прокурор Бисер Михайлов е обявен за международно издирване от гръцките власти, а от Апелативната прокуратура в гръцката област Тракия е издадена Европейска заповед за арест на основание заповед за арест на следовател в град Кавала във връзка с провеждано разследване.

Васил Михайлов е търсен за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Деянията съставляват тежки престъпления по смисъла на гръцкото законодателство, за които е предвидено наказание доживотен затвор. То представляват престъпления и по българския Наказателен кодекс и се наказват с лишаване от свобода.

С постановление на държавното обвинение Васил Михайлов бе задържан за срок до 72 часа на основание Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, а днес Окръжният съд в Кюстендил му наложи най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

В момента 23-годишният мъж изтърпява наказание в затвора в село Самораново, като от присъдата му остават 20 дни. Според магистратите именно предстоящото му освобождаване създава реална опасност той да се укрие.

Синът на прокурор Бисер Михайлов беше обявен за общодържавно издирване на 12 юни 2025 г., след като в полицията беше подаден сигнал за побой, който нанесъл на 31-годишния Павел Павлов.

Михайлов беше осъден през април на 4 години затвор и обществено порицание. Подсъдим е за седем побоя и прокуратурата поиска да бъде осъден на 11 години и 11 месеца затвор и незабавно да бъде задържан. Съдът обаче го остави на свобода срещу подписка, след което той изчезна.

През февруари Михайлов получи още една ефективна присъда от 1 година и 8 месеца затвор при първоначален строг режим за закани за убийство към бившата му приятелка Боряна Рангелова.

Дир.бг