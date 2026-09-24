С червен килим, китайски и американски знамена, военен оркестър, почетен кордон и мащабен военен преглед Доналд Тръмп посрещна Си Дзинпин в Белия дом. Китайският президент пристигна със съпругата си Пън Лиюен, а първата дама Мелания Тръмп също участва в официалната церемония.

Посрещането започна още при Южния вход на Белия дом. По трасето беше разположен пълен почетен кордон на въоръжените сили на САЩ, а американски и китайски знамена обозначаваха мястото на официалната церемония. Военни тръбачи дадоха сигнал за пристигането на китайската президентска двойка, след което Тръмп и Мелания Тръмп приветстваха Си и Пън Лиюен.

След ръкостисканията и краткия разговор четиримата се отправиха към церемониалната зона. Американският военен оркестър изпълни националните химни на Китай и САЩ, а след това двамата президенти застанаха един до друг за официалните изявления.

Тръмп използва необичайно топъл тон към китайския си колега. Американският президент заяви, че със Си са изградили "наистина страхотно приятелство", основано на взаимно уважение и на интересите на американския и китайския народ, предаде Асошиейтед прес.

Въпреки че Тръмп има редица сложни въпроси за обсъждане с президента на най-големия икономически съперник на САЩ, той постави акцент върху дългогодишните си отношения със Си преди началото на официалните разговори между двете страни в Белия дом.

"От времето, когато бях избран за първи път за президент на САЩ през 2016 г., президентът Си и аз изградихме приятелство - всъщност едно наистина страхотно приятелство, основано на взаимно уважение и на жизненоважните интереси на нашите народи", заяви Тръмп.

Тръмп каза, ще обсъди със Си "горещи досиета" като например сигурността, технологиите и изкуствения интелект, който той нарича от няколко дни "суперинтелект".

Си: "Партньори, а не съперници"

Си от своя страна заложи на послание за стабилност и сътрудничество.

Китайският президент заяви, че САЩ и Китай трябва да бъдат "партньори, а не съперници" и че двете държави трябва да търсят начин да съжителстват и да управляват различията си. Той посочи, че "великото възраждане на китайската нация" и целта на Тръмп "Да направим Америка отново велика" могат да вървят паралелно.

Според Си отношенията между Вашингтон и Пекин трябва да се основават на сътрудничество, умерена конкуренция и управление на различията, като двете страни запазят възможността за мир.

"Китай и САЩ трябва да се придържат към линия на поведение, при която да избягват всякакъв конфликт и конфронтация помежду им и нашите две армии трябва да поддържат регулярен диалог и да подобрят механизмите за комуникация и превенция на кризите", каза Си.

Китайският лидер заяви още, че очаква задълбочен обмен с Тръмп по ключови въпроси, свързани както с двустранните отношения, така и със световната ситуация.

Докато Тръмп многократно е отхвърлял опасенията, че изкуственият интелект може да представлява заплаха за човечеството, Си застъпи по-умерен тон по въпроса.

Си каза, че САЩ и Китай имат отговорността да развиват един ИИ, който да остане под човешки контрол и който да продължи да бъде в услуга на човечеството.

"Китай и САЩ са и двете нации, които са на първи план в областта на ИИ. Ние разполагаме със способността и отговорността да следим това изобретение да остане винаги под човешки контрол и да служи за добруването на народите", заяви Си.

Китайският лидер също така съобщи, че двойка гигантски панди, емблематично животно на китайската дипломация, ще пристигнат след няколко дни в зоопарка на Атланта в САЩ, предадоха световните агенции.

"Гиганската панда винаги е била символ на приятелството между Китай и САЩ. След няколко дни двете панди - Пън Пън и Фу Шуан - ще пристигнат в новото си жилище в зоопарка в Атланта и ще се запознаят с американската общественост", допълни Си.

Този трансфер на панди беше официализиран още през април, но точна дата на пристигането на двойката не беше съобщена тогава.

Военен преглед и въздушен прелет

След изявленията церемонията продължи с президентски поздрав от американски военнослужещи и военен преглед.

В мащабната церемония участват 479 военнослужещи от всички родове на американските въоръжени сили. В Розовата градина бяха представени различни военни формирования, сред които Старият гвардейски оркестър и барабанно-флейтов състав, подразделението за безшумна строева демонстрация на морската пехота и военният оркестър на коменданта на морската пехота.

Кулминацията бе въздушен прелет на стратегически бомбардировач B-2 Spirit и четири изтребителя F-22 Raptor.

След края на церемонията Тръмп и Си се отправиха към Овалния кабинет, където започна същинската част от срещата им. Разговорите се провеждат в момент, когато Вашингтон и Пекин се опитват да запазят постигнатото търговско примирие, но продължават да имат сериозни разногласия по търговията, технологиите и сигурността.

Това е първото държавно посещение на Си Дзинпин във Вашингтон от повече от десетилетие. Още при пристигането му в САЩ Тръмп направи необичаен жест, като лично го посрещна на военновъздушната база "Андрюс" в Мериленд заедно с Мелания Тръмп. Китайският лидер пристигна със съпругата си Пън Лиюен, а двамата бяха посрещнати с почетен караул и военен оркестър.

Тръмп обичайно приема чуждестранни лидери в Белия дом, а посрещането на летището лично от американски президент е по-рядко срещана практика. Именно затова жестът към Си привлече внимание още преди началото на днешната церемония.

Ключови разговори

Сред основните теми на разговорите между Тръмп и Си са митата и търговските отношения, редкоземните елементи, изкуственият интелект и високите технологии. Вашингтон и Пекин се опитват да избегнат нова ескалация на търговския конфликт, но остават нерешени въпроси около американските ограничения върху износа на технологии и китайските ограничения върху износа на критични минерали.

Още преди срещата беше съобщено, че търговското примирие между САЩ и Китай ще бъде удължено до 10 януари 2027 г., което дава на двете страни допълнително време за преговори.

На масата са и геополитически въпроси - Тайван и войната в Иран. Китай поддържа собствена позиция по статута на Тайван, докато Вашингтон продължава да поддържа отношения с Тайпе и да предоставя оръжия за неговата отбрана. Отделно Китай има важни икономически отношения с Иран, което превръща войната в Близкия изток в друга чувствителна тема за разговорите.

Пищен държавен прием

След разговорите Тръмп и Мелания Тръмп ще бъдат домакини на държавен прием в чест на Си Дзинпин и Пън Лиюен в Източната зала на Белия дом.

Сред поканените са представители на американския технологичен и бизнес елит. Очаква се на вечерята да присъстват ръководители на едни от най-големите американски технологични компании, което също поставя акцент върху темата за изкуствения интелект и технологическото съперничество между Вашингтон и Пекин.

В петък Си и Пън трябва да се срещнат отново с Тръмп и Мелания Тръмп за чай в Белия дом, след което китайският президент ще посети Националния архив във Вашингтон.

Дир.бг