Съдията от Нидерландия Сандер ван дер Айк ще ръководи съботната среща от група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите България – Люксембург, съобщи УЕФА.

Помощници на 35-годишния Ван дер Айк ще бъдат Ренс Блюминк и Рой де Нас, а четвърти съдия е Алекс Бос – всички от Нидерландия. Също техни сънародници ще се занимават със системата за видеоповторения (ВАР). Главен ВАР-съдия ще бъде Клей Руперти, а асистент ВАР-съдия Робин Хенсгенс.

За дежурен делегат е изпратена Конул Мехтиева от Азербайджан, а съдийски наблюдател ще бъде доскорошният шотландски топ-арбитър Уилям Калъм.

Реферът е родев в Амстелвеен и назад във времето е бил обвиняван, че е фен на Аякс поради родното му място, което е съвсем близо до "Йохан Кройф Арена". Самият той отрича това: "Аз съм съдия от 14-годишен и ако в ранна възраст си фен, няма да стигнеш до никъде. Фенското в мене изплува само когато играе националният отбор на Нидерландия". От 2022-а година е съдия на ФИФА, а от 2025-а година се изкачи в Категория 1, където е в компанията на българите Георги Кабаков и Радослав Гидженов.

Ръководи мачове в гурповата фаза на Лигата на конференците и на Лига Европа, но все още чака наряд за Шампионската лига. В края на сезона 2024/25 той ръководи финала на Европейското първенство на УЕФА за младежи до 21 години между Германия и Англия, който се игра в Братислава.

Извън футбола съдията Ван дер Айк работи като бизнес-консултант, а също така и като ментор по развитие в бизнес-средите.

Дир.бг