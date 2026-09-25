Нидерландия и Германия направиха равенство 1:1 в мач от турнира Лига на нациите, белязал началото на нова ера и в двата славни национални отбора.

За "лалетата" това бе старта на ерата Шави начело, докато не само Германия, но и целият свят тръпнеше в очакване да види Юрген Клоп начело на Бундестима.

Двата тима не разочароваха откъм продукция и интересни мигове, но позитивите след мача ще бъдат в лагера на домакините, защото без никакво съмнение именно футболистите в оранжеви екипи бяха по-добрите на терена.

Нидерландия бе много по-активният и опасен отбор на терена, като е цяло чудо, че домакините вкараха само един гол в срещата, при това в нейното продължение.

"Лалетата" отправиха 22 удара, стигнаха до куп чисти ситуации, но топката само веднъж успя да преодолее Марк Андре тер Щеген, удостоен със званието вратар №1 на Германия лично то Юрген Клоп.

Всичко можеше да е различно, ако ВАР не бе отменил нидерландски гол още в 14-ата минута по доста спорен начин, но на фона на домакинските пропуски, Германия дочака своя миг в 32-ата минута.

Тогава Нмеча се разписа след разбъркване в наказателното поле, а домакините имаха огромни претенции, защото немците не спряха играта заради контузен футболист в оранжево.

През втората част натискът и пропуските станаха още по-сериозни и щеше да е адски нелогично, ако "лалетата" бяха загубили срещата.

Справедливостта частично възтържествува в 92-ата минута, когато Ван Бомел центрира по впечатляващ начин, а Коуди Гакпо вкара за 1:1.

Дир.бг