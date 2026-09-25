Официално започна предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на България, които ще се проведат на 25 октомври. Кампанията стартира в 00:00 часа днес и ще приключи в 24:00 часа на 23 октомври.

Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира 27 кандидатпрезидентски двойки, а номерата им в бюлетината вече са изтеглени.

На тези избори гласуването ще бъде предимно машинно. Изключение правят секциите с под 300 избиратели, както и подвижните секции, тези в лечебни заведения, социални институции, на плавателни съдове и част от секциите в чужбина, където броят на заявленията или гласувалите на предишни избори е под 300. За организацията на вота държавата е предвидила разходи от над 12 млн. евро.

На сайта на ЦИК са публикувани адресите на 11 778 избирателни секции в страната.

Правила за кампанията

Според Изборния кодекс предизборната агитация се води на български език, а платените материали трябва задължително да бъдат обозначени като такива. Забранени са анонимните агитационни материали, използването на държавния герб и знаме, на знамена на чужди държави и на религиозни символи за предизборни цели.

Агитация не може да се извършва в обществения транспорт, държавните и общинските предприятия, а всеки агитационен материал трябва да съдържа предупреждението, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Правилата за медийното отразяване се прилагат за печатните, електронните и онлайн новинарските медии, но не и за социалните мрежи и личните блогове. Българската национална телевизия и Българското национално радио са задължени да осигурят обективно и равнопоставено отразяване на кандидатите в рамките на определеното за кампанията време.

Гласуването в чужбина

Към 23 септември 18 430 български граждани от 66 държави са подали заявления за гласуване извън страната. Най-много регистрации има от Турция, Обединеното кралство, Германия, САЩ и Испания. Подаването на заявления за гласуване в чужбина продължава до 29 септември.

Изборите на 25 октомври бяха насрочени от Народното събрание след предсрочното прекратяване на президентския мандат през януари тази година.

Дарик