Португалия започна успешно периода с новия си селекционер Жорже Жезус, но и със стария и добре познат Кристиано Роналдо.

"Мореплавателите" победиха Уелс с 1:0 в първи мач от турнира Лига на нациите.

Срещата в Лисабон завърши с очаквана и напълно заслужена победа на домакините, като по-скоро изненадващото бе, че тя дойде с минимален аванс над "драконите".

Разбира се, Лигата на нациите не е точно турнирът, който водещите нации приемат по най-сериозния начин и това несъмнено се отрази на португалската ефективност.

Единственият гол в мача вкара Жоао Феликс, който в 22-ата минута се разписа с отлично насочен удар извън наказателното поле.

В началните около 15 минути на втората част Роналдо нямаше особено приятни минути на терена, макар на два пъти да можеше да се разпише.

Първо той се отчете с доста сериозен пропуск, когато от няколко метра не успя да насочи топката във вратата.

Малко след това Роналдо все пак вкара и отпразнува своя гол, но ВАР се намеси и правилно отмени попадението заради нередовната позиция на португалската суперзвезда.

Трябва да отчетем, че малко след излизането на Роналдо от игра в 67-ата минута Уелс стигна до най-чистия си шанс, но гол не падна, а и това нямаше да е заслужено с оглед играта на двата отбора.

В крайна сметка срещата завърши с минимален успех за Португалия, а ето и всички резултати от вечерта:

Португалия - Уелс 1:0

Норвегия - Дания 3:2

Сърбия - Гърция 1:2

Нидерладния - Германия 1:1

Австрия - Израел 3:1

Косово - Ирландия 1:0

Андора - Малта 1:2

Лихтенщайн - Литва 0:2

Дир.бг