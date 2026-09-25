Португалия започна успешно периода с новия си селекционер Жорже Жезус, но и със стария и добре познат Кристиано Роналдо.
"Мореплавателите" победиха Уелс с 1:0 в първи мач от турнира Лига на нациите.
Срещата в Лисабон завърши с очаквана и напълно заслужена победа на домакините, като по-скоро изненадващото бе, че тя дойде с минимален аванс над "драконите".
Разбира се, Лигата на нациите не е точно турнирът, който водещите нации приемат по най-сериозния начин и това несъмнено се отрази на португалската ефективност.
Единственият гол в мача вкара Жоао Феликс, който в 22-ата минута се разписа с отлично насочен удар извън наказателното поле.
В началните около 15 минути на втората част Роналдо нямаше особено приятни минути на терена, макар на два пъти да можеше да се разпише.
Първо той се отчете с доста сериозен пропуск, когато от няколко метра не успя да насочи топката във вратата.
Малко след това Роналдо все пак вкара и отпразнува своя гол, но ВАР се намеси и правилно отмени попадението заради нередовната позиция на португалската суперзвезда.
Трябва да отчетем, че малко след излизането на Роналдо от игра в 67-ата минута Уелс стигна до най-чистия си шанс, но гол не падна, а и това нямаше да е заслужено с оглед играта на двата отбора.
В крайна сметка срещата завърши с минимален успех за Португалия, а ето и всички резултати от вечерта:
Португалия - Уелс 1:0
Норвегия - Дания 3:2
Сърбия - Гърция 1:2
Нидерладния - Германия 1:1
Австрия - Израел 3:1
Косово - Ирландия 1:0
Андора - Малта 1:2
Лихтенщайн - Литва 0:2
Дир.бг
КоментариДобави коментар