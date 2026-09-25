Бедстващ делфин беше спасен край Поморие след съвместна акция на институции и доброволци. Това съобщи кметът на Община Поморие Иван Алексиев.

Морският бозайник е забелязан вчера в плитчините на плаж в местността Кротиря, откъдето са подадени сигнали за помощ.

Делфинът е бил без видими наранявания, но не е успявал сам да се върне навътре в морето, дъобщава БНТ.

На място са се отзовали екипи на Община Поморие и РИОСВ-Бургас.

В спасителната акция са се включили още доброволци, служители на Рибарското пристанище в Поморие и представители на Спасителния център за диви животни.

С общи усилия делфинът е изведен от плитчините до по-дълбоки води и е върнат обратно в морето.

Дир.бг