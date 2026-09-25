Иран е предложил на Съединените щати план, според който Ормузкият проток може да бъде отворен в рамките на 7 дни, ако Вашингтон изпълни определени условия. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН, цитиран от американски медии. "Представихме на Съединените щати чрез посредници план, според който, ако бъдат изпълнени определени условия, Ормузкият проток ще бъде отворен в края на 7-ия ден и преговорите ще бъдат възобновени", каза Арагчи.

Той не разкри конкретните условия, но увери, че те не излизат извън рамките на договореното между Иран и САЩ през юни.

Предложението е било предадено на Вашингтон чрез посредник, съобщиха "Ню Йорк Таймс" и Си Ен Ен, цитирани от ДПА. Представител на Белия дом заяви пред Си Ен Ен, че между двете страни се водят "позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците", пише БТА. Иранските държавни медии съобщиха, че сред условията на Техеран са незабавно прекратяване на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.

Представители на САЩ и Иран са провели разговори във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това са първите преки преговори между двете страни от месеци.

Ормузкият проток остава един от основните спорни въпроси между Вашингтон и Техеран. През него преминава ключова част от световната търговия с петрол и втечнен природен газ, което превръща всяко ограничаване на корабоплаването в сериозен риск за глобалните енергийни доставки.

Междувременно движението на търговски кораби през протока продължава да намалява. В четвъртък са регистрирани едва 9 преминавания спрямо 14 ден по-рано, сочат предварителни данни за корабоплаването, цитирани от "Ройтерс". 8 кораба са напуснали Персийския залив, а 1 е влязъл в него. Средният брой преминавания за последните 10 дни е 18. Данните не включват кораби, които евентуално преминават с изключени транспондери. Преди началото на войната на 28 февруари през Ормузкия проток са преминавали средно около 125 големи търговски кораба дневно. Маршрутът е обслужвал приблизително една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

За сравнение, през протока Баб ел Мандеб в четвъртък са регистрирани 26 преминавания, почти без промяна спрямо предходния ден, показват данните на аналитичната компания "Кплер".

Нарушенията на доставките увеличават натоварването и върху операциите по прехвърляне на петрол от кораб на кораб в Оманския залив. Според търговци и анализатори, цитирани от Ройтерс, капацитетът на тези операции вече е близо до максимума, след като Саудитска Арабия е пренасочила част от износа си от Червено море.

След атаката срещу нефтопровода "Изток-Запад" на 13 септември, която прекъсна износа през пристанището Янбу, "Сауди Арамко" е продала над 60 млн. барела петрол за претоварване между кораби край Сохар в Оман през септември и октомври.

По данни на "Кплер" саудитският износ на суров петрол през Ормузкия проток се очаква да достигне 3,6 млн. барела дневно през септември спрямо около 900 000 барела дневно през август. Рязкото увеличение засилва търсенето на супертанкери и оскъпява морския транспорт.

Дневната ставка за наемане на много голям танкер за суров петрол по маршрута от Близкия изток до Китай е достигнала рекордните 1,27 млн. долара в понеделник, показват данни на Ел Ес И Джи.

Според "Вортекса" едно прехвърляне на товар между кораби вече отнема близо 10 дни при 5-7 дни по-рано. Заради забавянията купувачите се насочват към алтернативни места за претоварване край Индия и Малайзия или предпочитат директни доставки до рафинериите.

Дир.бг