Никола Цолов завърши на пето място в спринтовото състезание за Голямата награда на Азербайджан във Формула 2, но увеличи аванса си на върха в генералното класиране и е дори по-близо до титлата. Победител тази сутрин стана шведът Дино Беганович (ДАМС), а първото от двете основни състезания в Баку е в 13:15 часа наше време днес.

Българският пилот от тима на "Кампос Рейсинг" не успя да се възползва от факта, че стартира от полпозишън в спринта. Гумите му го предадоха още в средата на надпреварата с продължителност от 21 обиколки. Добрата новина за него бе, че успя да спечели четири точки спрямо основния си конкурент за титлата Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг").

Бразилецът финишира чак 16-и и не успя да добави точки към актива си.

На трасето по улиците на Баку Цолов потегли по отличен начин и успя да заеме най-добрата позиция, с която поведе колоната.

Още в първата обиколка обаче се стигна до инцидент между Камара и Мари Боя ("Према Рейсинг"). При него бразилецът се заби в задната част на намиращия се пред него испанец. Боя се завъртя и отпадна от състезанието, докато Камара продължи без видими технически проблеми. Той обаче получи 10-секундно наказание, което го постави в много трудна позиция до края.

В шестата обиколка Цолов загуби лидерската си позиция за сметка на потеглилия от третото място Беганович. Няколко тура след това българинът падна до третото място, след като бе изпреварен и от нидерландеца Лорънс ван Хьопен ("Трайдънт").

В 12-ата обиколка Цолов съобщи на тима си по радиото, че задните му гуми са "заминали", но за бокс той нямаше време.

В един момент българинът бе задминат и от Камара, но колоната отново се сгъсти в 18-ата обиколка, когато се стигна до отпадането на парагваеца Джошуа Дурксен ("Инвикта"). Това беше ужасна новина за съотборника му Камара, който така се оказа принуден да влезе в бокса за изтърпяване на наказанието си и смяна на гуми.

Надпреварата бе рестартирана в 20-ата обиколка и в задната част на колоната настъпиха няколко различни инцидента. В предната обаче такива нямаше и класирането се запази - първи Беганович, пред Ван Хьопен, а трети остана ирландецът Алекс Дън (Родин Моторспорт).

В класирането за световната титла във Формула 2 след спринтовото състезание води Никола Цолов със 181 точки, пред Рафаел Камара със 170, Габриеле Мини ("МП Моторспорт") със 153 и Алекс Дън със 148.

Програмата за остатъка от състезателния уикенд в Баку:

Петък, 13:15 часа - Първо основно състезание (29 обиколки)

Събота, 10:00 часа - Второ основно състезание (29 обиколки).

Всяка минута от надпреварите ще се предава пряко по Диема спорт 3.

Дир.бг