Доналд Тръмп призова Володимир Зеленски да пътува до Москва, за да се срещне с Владимир Путин, съобщиха източници на Bloomberg.

Според източниците на агенцията Тръмп е направил това предложение по време на среща между двамата лидери в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Зеленски е отхвърлил предложението на Тръмп. Източници, близки до украинския президент, заявиха, че Зеленски е бил раздразнен от поканата на Тръмп да отиде в Москва.

Кремъл многократно е заявявал, че среща между Путин и Зеленски е възможна единствено в Москва. На 23 септември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви:

"Нашата позиция е добре известна. Путин каза, че Зеленски, ако желае, може да дойде в Москва. Ще му бъдат предоставени необходимите гаранции за сигурност."

През юни 2026 г. Путин заяви, че Зеленски е поискал лична среща чрез руски бизнесмен (по-късно идентифициран като Роман Абрамович). Руският президент посочи, че никога не е отказвал срещата, но не е искал да "хаби усилия напразно".

В кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк кореспондентът на ВГТРК Валентин Богданов се опита да попита Володимир Зеленски кога ще посети Москва. Украинският президент първоначално го игнорира, но в крайна сметка отговори: "С ракета".

Днес.бг