В периода от 24 септември до 6 октомври 2026 г. известното турне MILWAUKEE® Trade Tour ще посети девет избрани локации в цяла България. Това интерактивно събитие предоставя на майстори, строители, индустриални специалисти и ентусиасти отлична възможност да се запознаят от първа ръка с най-новите технологични решения, да тестват инструментите в реални работни условия и да получат експертни съвети от официалния екип на MILWAUKEE®.

График и локации на турнето

Презентациите и тестовете ще се проведат при оторизирани дистрибутори по следния график:

24 септември (10:00 – 15:00): ДИКАР КОНСУЛТ – ул. „Индустриална“ 7, гр. Плевен

ДИКАР КОНСУЛТ – ул. „Индустриална“ 7, гр. Плевен 25 септември (10:00 – 15:00): ТИТАН – Южна индустриална зона, бул. „Ришки проход“ 78, гр. Шумен (9701)

ТИТАН – Южна индустриална зона, бул. „Ришки проход“ 78, гр. Шумен (9701) 28 септември (10:00 – 15:00): ПРОСОЛ – Северна промишлена зона, гр. Бургас (8000)

ПРОСОЛ – Северна промишлена зона, гр. Бургас (8000) 29 септември (10:00 – 15:00): КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ – ул. „Промишлена“, кв. „Индустриален“, гр. Стара Загора (6006)

КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ – ул. „Промишлена“, кв. „Индустриален“, гр. Стара Загора (6006) 30 септември (10:00 – 15:00): ЕЛЕКТРО ТРЕЙД – СПЗ Слатина, бул. „Професор Цветан Лазаров“, гр. София (1574)

ЕЛЕКТРО ТРЕЙД – СПЗ Слатина, бул. „Професор Цветан Лазаров“, гр. София (1574) 1 октомври (10:00 – 15:00): ИНЕКС ТРЕЙД – Източна промишлена зона, бул. „Васил Кънчов“ 122, гр. Враца (3000)

ИНЕКС ТРЕЙД – Източна промишлена зона, бул. „Васил Кънчов“ 122, гр. Враца (3000) 2 октомври (10:00 – 15:00): БГ МАШИНИ – ул. „Първа“ 5, кв. „Враждебна“, гр. София (1839)

БГ МАШИНИ – ул. „Първа“ 5, кв. „Враждебна“, гр. София (1839) 5 октомври (10:00 – 15:00): АНГРО ТРЕЙД ООД – СПЗ Модерно предградие, бул. „Европа“ 114, гр. София (1360)

АНГРО ТРЕЙД ООД – СПЗ Модерно предградие, бул. „Европа“ 114, гр. София (1360) 6 октомври (10:00 – 15:00): ВОЙНИШКИ – бул. „Пейо К. Яворов“ 2, гр. Благоевград (2704)

Какво ви очаква на терена?

Тазгодишното издание носи изключително профилиран асортимент от професионално оборудване. Вместо класическо изложение, акцентът е върху практическия опит – посетителите могат самостоятелно да изпробват инструментите в тежки условия и с помощта на експерти да намерят идеалното оборудване за своите бизнес нужди.

MILWAUKEE® THUNDERBOLT: Всички, които обичат предизвикателствата, ще могат да премерят сили в бързината, прецизността и сръчността при работа с инструменти, с ценни награди за най-добрите участници.

Всички, които обичат предизвикателствата, ще могат да премерят сили в бързината, прецизността и сръчността при работа с инструменти, с ценни награди за най-добрите участници. Ексклузивни отстъпки: Само в дните на провеждане на турнето и на посочените локации са осигурени специални промоционални оферти и предимства при покупка.

Посетете най-близката до вас спирка на Trade Tour, открий иновациите, които опростяват ежедневните работни задачи, и изберете надеждно оборудване без компромиси.

Всичката допълнителна информация и график са достъпни на официалната връзка: MILWAUKEE® Big Red Truck Tour

MILWAUKEE®. NOTHING BUT HEAVY DUTY.™

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