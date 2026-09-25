Джони Деп отново влиза в роля с впечатляваща визуална трансформация. Първият тийзър на новия трилър "Day Drinker" събира актьора отново с Пенелопе Крус, а към тях се присъединява и Маделин Клайн.

Още от първите кадри най-силно впечатление прави именно Деп, който за пореден път е преобразен за образа си и изглежда далеч от познатата си визия. Този път той играе загадъчен пътник на луксозна яхта - мъж, около когото още от появата му витаят въпроси за самоличността и истинските му намерения.

На пръв поглед действието започва сред блясъка и спокойствието на живота в открито море, но усещането много бързо се променя.

Маделин Клайн е в ролята на барманка на частна яхта, която среща мистериозния герой на Деп. Не след дълго двамата се оказват въвлечени в света на опасна криминална фигура, изиграна от Пенелопе Крус.

Официалният синопсис умишлено пази по-голямата част от връзката между героите в тайна. Ясно е единствено, че срещата между барманката и загадъчния пътник ги отвежда до персонажа на Крус, а впоследствие те разбират, че помежду им има неочаквани връзки.

Така изолираната яхта постепенно се превръща от символ на лукс в затворено и заплашително пространство, в което тайни, скрити отношения и постоянно променящи се лоялности движат историята.

Двамата вече са си партнирали в "Кокаин" ("Blow"), "Карибски пирати: В непознати води" ("Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides") и "Убийство в Ориент експрес" ("Murder on the Orient Express").

Този път динамиката изглежда различна. Първите кадри поставят героинята на Крус в позиция на сила и заплаха спрямо персонажите на Деп и Клайн.

Маделин Клайн се включва в проекта след успеха си с "Outer Banks" на Netflix и участието си в "Вади ножовете 2" ("Glass Onion: A Knives Out Mystery").

Тримата оформят ясен драматичен триъгълник - служителка на яхтата, мистериозен непознат и опасна жена от престъпния свят, която постепенно ги въвлича все по-дълбоко в собствената си игра.

Режисьор на "Day Drinker" е Марк Уеб, а сценарият е написан от Зак Дийн.

Уеб стои зад "(500) Days of Summer", двата филма "Невероятният Спайдър-Мен" ("The Amazing Spider-Man") и игралната версия на Disney на "Снежанка" ("Snow White").

Сред последните сценарни проекти на Дийн са "Войната на утрешния ден" ("The Tomorrow War") и "The Gorge". Той е и сред продуцентите на "Day Drinker" заедно с Базил Иваник, Ерика Лий, Адам Колбренър и Нейтън Кахейн.

Мрачната посока на филма личи и от първия постер, в чийто център е героят на Джони Деп, придружен от посланието "Step into the dark" - "Влез в мрака".

Тийзърът обаче не разкрива най-важното - каква точно е връзката между тримата герои и какво ги е събрало на тази яхта.

Дир.бг