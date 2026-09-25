Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба благодари на президента Илияна Йотова и на България за това, че е подкрепила в ООН декларацията, призоваваща Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и да започне мирни преговори по същество.

"Благодарим ви, президент Илияна Йотова, и благодарим на България, че подкрепихте Украйна в ООН! Благодарим ви за това, че сте една от 51 страни, които подкрепиха декларацията, осъждаща руската агресия, и призовава Русия да приключи войната", написа Кулеба в официалния си профил във Фейсбук.

Той посочва, че проявената солидарност от страна на България значи много за украинците.

"Благодарим Ви, че застанахте на страната на международното право, мира и свободата на Украйна!", допълва бившият външен министър на Киев.

В документа се подчертават солидарността с Украйна и необходимостта от спазване на принципите на Устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана.

В същото време Илияна Йотова от трибуната на ООН се обяви за свят, в който мирът е по-силен от войната.

"Можем ли да постигнем мир в Украйна? Очевидно можем", каза тя, но подчерта, че няма военно решение за Украйна.

"Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия", категорична бе Йотова.

Дир.бг