Полша стана едва вторият отбор през този век, който за втори пореден път печели Европейското първенство по волейбол.

Поляците повториха постижението на Италия от периода 2003-2005 година след заслужен триумф на финала над олимпийския шампион Франция в Милано с 3:1 гейма - 31:29, 25:19, 20:25, 25:16.

Възпитаниците на Никола Гърбич несъмнено показаха, че са най-добрият отбор на първенството, като единствената им загуба дойде в мач без значение за тях срещу България в София. Ние можем само да се чудим дали имаше шанс да ги спрем при евентуален сблъсък на четвъртфиналите.

Съдейки по играта им днес и в хода на целия турнир, няма по заслужен шампион. Това е трета европейска за тях титла след тези през 2009 и 2023 година.

Финалът подсказваше, че ще е истинско зрелище след брутален първи гейм, в който Франция мислеше, че печели с 27:25, но видео повторение измъкна поляците заради едно минимално докосване на мрежата. После "петлите" изпуснаха златен шанс отново да затворят частта и съжжалиха след загуба с 29:31.

Във втората част Полша взе ранен аванс и го запази до края, а сценарият се оказа обратен в третия гейм. В четвъртия хората на Гърбич затвърдиха впечатлението, че са най-добрият отбор с Европа, спечелвайки го с голяма преднина.

Най-резултатен за победителите бе Бартоломей Болаж с 16 точки, а Вилфредо Леон добави 13. За Франция Матис Ено отбеляза 20, а Тио Фор 18.

Така Франция продължава да е с една европейска титла, спечелена през 2015 година, тогава отново на първенство с домакини България и Италия. За "петлите" това е общо четвърти загубен финал. Бронзът отиде за Финландия.

Dir.bg