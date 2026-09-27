Без резултат завърши разговорът между руската и германската делегации в Ню Йорк. В същото време това е първа подобна среща на високо дипломатическо ниво между Русия и Германия от 2021 г. насам.

Дали ще има следващи разговори, зависи до голяма степен от Русия, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, след като днес се срещна с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк, предаде ДПА.

Срещата се състоя в кулоарите на Общото събрание на ООН и бе първата им двустранна от началото на войната в Украйна през 2022 г. Разговорът продължи малко повече от 20 минути и завърши с ръкостискане между двамата министри.

Лавров заяви, че не вижда напредък след разговорите с Вадефул. Той каза, че не е "чул нищо по-различно" от това, което Берлин заявява публично всеки ден. Руският министър отбеляза, че Германия е поискала срещата вчера, "в последния момент". По думите му разговорът е оставил у него "впечатлението, че има скрито послание: "Дойдох при теб, проявих снизхождение към теб", съобщи БТА.

Лавров заяви пред ДПА, че е останал с впечатлението, че Вадефул е очаквал Русия да направи отстъпки по въпросите за Украйна и корабоплаването в Черно море в замяна на срещата.

От своя страна Вадефул заяви, че след разговора с Лавров остават дълбоки разногласия относно усилията за прекратяване на войната в Украйна. "Беше интензивен разговор. Разбира се, не постигнахме съгласие по ключови въпроси", каза министърът. Той обясни, че е "предложил деескалация, особено по отношение на ситуацията в Украйна, но това не е срещнало разбиране".

Германският министър подчерта, че за него е било важно ясно да заяви, че Берлин "не приема действия като инцидента с дрон в Лайпциг и че това е ескалация, която е недопустима". Той добави, че е предупредил Русия да не продължава по този път. "Можем да се защитим, можем да отстоим позициите си и ще го направим", заяви Вадефул.

Германското правителство държи Русия отговорна за инцидента с невзривен дрон, носещ експлозиви, на летището в Лайпциг. Москва отхвърля всякаква отговорност за случилото се.

"Ако Русия е готова за конструктивен диалог и най-вече, ако е готова да спре войната срещу Украйна, тогава преговорите със сигурност ще бъдат възможни", заяви Вадефул.

Той каза, че много от колегите му са го призовали да остане отворен за разговори с Русия, като са изтъкнали, че "в даден момент преките преговори трябва да бъдат възобновени". Вадефул подчерта също, че не иска европейците да оставят всички контакти с Русия изцяло в ръцете на САЩ.

Според него между позициите на Берлин и Москва има категорични различия, "но и те трябва да бъдат обсъждани", тъй като "дори по време на Студената война диалогът не е прекъсвал". "Сметнах, че в този момент е правилно да потърся първа възможност за обмен на мнения", каза той.

Вадефул отбеляза, че принципът Украйна да не бъде обсъждана без участието на самата страна остава в сила. "Аз не преговарям за Украйна. Това е задача на самите украинци. Призовавам Русия да разговаря с Украйна", заяви германският външен министър.

От своя страна в речта си пред Общото събрание на ООН Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украйна, което според него противоречи на позицията на САЩ, предаде Франс прес.

"Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп", заяви Лавров пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В речта си той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украйна "независимо от обстоятелствата". "Целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати, заплахата за сигурността на Русия ще бъде елиминирана и мирният живот ще се възстанови" обяви руският външен министър.

Дир.бг