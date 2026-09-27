ГЕРБ е партия, която пази предприемчивите хора. Тези, които произвеждат и са в основата на пазарната икономика. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той обвини "Прогресивна България", че разпределят парите на работещите хора, които те не са изкарали. Той сравни тази политика на партията на Румен Радев с тази, която навремето е водила тоталитарната комунистическа държава.

"ГЕРБ е да има повече предприемачи и работещи хора и по-малко държава. Всичките мерки на Румен Радев са как да съберат повече пари именно от работещите хора", каза той.

Лидерът на ГЕРБ отказа да коментира детайлно мерките на кабинета "Радев", но подчерта, че въвеждането на данък свръхпечалба ще бъде платен от гражданите. ГЕРБ ще премахне мерките на "Прогресивна България", когато хората се доверят на водената от него партия, добави той.

Борисов коментира и прогнозата на рейтинговата агенция "Фич", която запазва висок рейтинг на България заради приемането на еврото, което стана по време на водения от ГЕРБ кабинет на Росен Желязков. В същото време той не подмина и сериозните предупреждения на рейтинговата агенция към страната ни.

"Фич" каза две неща: инфлацията и големите публични разходи ще поставят начервено икономиката, сиреч ще я натоварят. Влезем ли в подобен сценарий няма оправяне. Ще търсим пак Дянков, но не да предлага постна пица, а нещо, което да има", каза Борисов и заяви, че единственият изход в тази ситуация е "Прогресивна България" и Радев да си ходят.

Той подчерта, че при сегашната политика хората хем обедняват, хем задлъжняват.

"Ние от ГЕРБ искаме да харчим, колкото изкарваме", добави Борисов.

Той попита с какви пари кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев е обикалял по света. Вълчев беше държавен служител.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че най-добрата оценка за състоянието на българската държава е факта, че той е заварил държава с около 30 милиарда БВП, а е оставил с приблизително 120 милиарда.

Днес.бг