Израел е бил предупреден от Египет за нападението на палестинската групировка "Хамас", преди то да се случи на 7 октомври 2023 г., съобщи американското списание "Атлантик", позовавайки се на представители на израелското правителство, на Египет и други арабски държави, както и на представители от САЩ и Европа, предаде ДПА.

Канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в събота отхвърли информацията, като определи твърдението като невярно и заяви, че се използва "за да се манипулира израелската общественост".

По-малко от две седмици преди атаката на "Хамас" шефът на египетското разузнаване Абас Камел е пътувал до Израел и е предупредил, че "Хамас" изглежда "се мобилизира за мащабна атака", твърди "Атлантик".

По време на визитата си Камел е предупредил, че възможността за предотвратяване на катастрофата се изчерпва, и е препоръчал на Израел да направи икономически отстъпки пред "Хамас", за да предотврати ескалация, пише БТА.

Камел е един от най-влиятелните представители на разузнавателните служби в Близкия изток и има водеща роля в египетските и катарските усилия за посредничество в разговорите между Израел и "Хамас", припомня ДПА.

"Атлантик" не посочва с кого се е срещнал Камел по време на посещението си в Израел, продължило около час. Бивш израелски правителствен служител, цитиран от списанието, заяви, че е невъобразимо Нетаняху да не е знаел за посещението на Камел или за срещите му с израелски представители на разузнавателните служби.

Два дни след атаката от 7 октомври кабинетът на Нетаняху отрече Египет да е отправил подобно предупреждение и заяви, че не е имало пряка или непряка среща между Нетаняху и Камел.

Публикацията на "Атлантик" последва статия, публикувана в израелския вестник "Хаарец" по-рано през септември, в която се твърди, че Обединените арабски емирства също са предупредили Нетаняху за възможна атака на "Хамас".

Според "Хаарец" президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян е казал пред Нетаняху, че тогавашният лидер на "Хамас" Яхия Синуар е планирал мащабна офанзива. Кабинетът на Нетаняху също отрече тази информация и обяви, че планира да съди вестника за клевета.

Дир.бг