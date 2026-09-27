Ден след като Белият дом попречи на CNN да пътува на борда на Air Force One, за да осигури споделени телевизионни кадри от посещението на президента в Тенеси, Доналд Тръмп повтори критиките си към тази медия и към друга телевизия - MSNBC, на която се опита да ги забрани заради репортажи за него, които смята за прекалено негативни.

Докато напускаше Белия дом в събота сутринта, Тръмп беше попитан от кореспондентката на MSNBC Акайла Гарднър: "Искате ли само медии, които Ви подкрепят, да бъдат част от журналистическия екип за отразяване?"

"Не, не, не. Искам истински новини, а не фалшиви новини като Вашите", отговори Тръмп, според The Guardian.

Моментът не беше излъчен на живо, след като CNN беше изключена от позицията на телевизионен екип, определен за журналистическия пул, но по-късно Белият дом публикува кадрите в социалните мрежи.

Can a reporter PLEASE just fucking once interrupt this disgusting piece of shit mid rant and say:



“SHUT THE FUCK UP, YOU MISERABLE LYING MOTHERFUCKER.”



I’d pay good money to see that. pic.twitter.com/5Nnk13IcQQ — Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) September 26, 2026

Докато Тръмп продължаваше изказването си, повтаряйки предишни критики към CNN и MSNBC - която нарече "MS DNC", визирайки Националния комитет на Демократическата партия (DNC) - Гарднър настоя: "Не искате ли неудобни въпроси?"

"Млъкнете", отговори Тръмп, след което продължи да критикува начина, по който двете медии отразяват дейността му.

Отнети акредитации

Още от първия си мандат като президент Тръмп определя неутралните медии, които не го подкрепят открито, като "враг на народа", а неблагоприятните репортажи нарича "фалшиви новини".

През втория си мандат той все по-често приканва журналистите, които му задават неудобни въпроси, да млъкнат. Напрежението между администрацията и пресата достигна ново ниво миналия уикенд, когато служители на администрацията отнеха акредитациите за Белия дом на MSNBC, Politico и CNN, след като Тръмп обяви това, което сам нарече "забрана за свободната преса".

В четвъртък федерален съдия временно възстанови достъпа на засегнатите медии, но същата вечер съветници на Тръмп попречиха на журналисти и продуценти от MSNBC и CNN да отразяват официалната вечеря в чест на китайския президент Си Дзинпин.

В петък Белият дом извади CNN от ротацията на телевизионните мрежи, отговарящи за отразяването на президентските пътувания.

Преди Асоциацията на кореспондентите в Белия дом координираше разпределението на екипите в прес-пула, но по време на втория мандат на Тръмп администрацията пое контрола върху избора на телевизионна мрежа, която ежедневно осигурява общите кадри за останалите медии. Беше предвидено CNN - медия, към която Тръмп има предпочитания - да придружава президента в събота по време на посещението му в Ноксвил, Тенеси, където той присъства на мач по колежански футбол. Вместо това, в това кратко пътуване президентът беше придружен от Real America's Voice - телевизионен канал, симпатизиращ на Тръмп, който обаче не разполага с техническия капацитет да предава видео на живо към други телевизии.

Каналът, описван като пристрастен и десен, сподели в социалните мрежи ограничен брой кадри от пътуването, включително видео, на което образът на Тръмп се появява на гигантския екран на стадиона с надпис: "ПРЕЗИДЕНТЪТ ТРЪМП ОЗАРЯВА ГИГАНТСКИЯ ЕКРАН".

Тръмп се завърна във Вашингтон в събота следобед, без да отговори на въпроси от страна на представителите на печатните медии, на които беше разрешено да го придружават.

"Той провокира конфронтация с хора, които казват неприятни истини за администрацията му", заяви медийният анализатор от CNN Брайън Стелтър по повод изключването на телевизията от списъка с медии на борда на Air Force One. "Днес това се случва с CNN, но утре може да бъде всяка друга медийна институция."

Днес.бг