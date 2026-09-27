В района на Одеса е забелязан нов високоскоростен "Шахед", който по време на полета рязко ускорил до около 800 км/ч, а след това намалил скоростта до 500 км/ч, съобщи украинският военен експерт Александър Коваленко.

Според него Русия вероятно е тествала нов реактивен двигател. "Може да греша, но, по всяка вероятност, руснаците тестват нов реактивен двигател на моделите 238 ("Геран-4")", пише Коваленко.

Той отбелязва също, че настоящите руски реактивни дронове летят със скорост 500-600 км/ч. Украйна все още не е намерила ефективно противодействие срещу тях. При това вече има модели със скорост до 800 км/ч.

Вчера президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Украйна не е успяла да свали 45% от реактивните безпилотни летателни апарати.

Преди лятото на 2026 г. Русия използваше реактивни дронове единично, но сега ги изстрелва с хиляди. Само от началото на септември руската армия е използвала около 1900 такива, а за целия период — около 7700.

Реактивните "Герани" летят значително по-бързо и по-високо от обикновените "Шахеди". Поради това мобилните огневи групи и съществуващите украински дронове-прехващачи са малко ефективни срещу тях. Ако ВСУ унищожават 90-95% от обикновените "герани" то от реактивните - само около 60%.

Засега такива дронове се свалят предимно с авиация и средства за противовъздушна отбрана, но ВСУ вече тестват по-бързи дронове-прехващачи. Има първи успешни прехващания, но все още предстои да се нареди масовото им производство.

Дир.бг