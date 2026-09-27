Есен Ахмед от СУ „Сава Доброплодни“ спечели голямата награда в тринадесетото издание на Международния фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“. Отличията бяха връчени от председателя на журито Хайгашод Агасян, от председателя на НЧ „Добри Войников – 1856“ Анатоли Стоянов и от членовете на журито проф. Николай Андриянов и Кристиана Атанасова, съобщиха от читалището домакин.

В категорията за съвременна забавна музика първото място при участниците от 14 до 17 години бе присъдено на Рая Йорданова от Вокално студио „Прима“ - Шумен. Сред изпълнителите от 10 до 14 години най-високото отличие получи Симона Димитрова от Музикална школа „New voices“ – Търговище.

При най-малките, от 6 до 9 години, журито определи две първи места – за Айсу Ахмед от Горна Оряховица и за Яман Бекиров от „New voices“ – Търговище. В групата на участниците над 18 години не бяха присъдени първо, второ и трето място, като поощрение получи Ванеса Цветанова от Горна Оряховица.

В категорията за авторска песен журито не излъчи победители за първо и второ място. С трета награда бе отличен дует „Тюркоаз“ от Горна Оряховица.

Първото място за популярна градска песен спечели хор „Радуга – дъга“ към Тракийското дружество „Капитан Петко Войвода“ – Варна. Специалната награда на фестивала в тази категория бе връчена на вокална група „Распеани Паланчани“ от Крива Паланка, Северна Македония.

ШУМ.БГ