Американската армия е завършила изтеглянето си от Ирак, договорено между Вашингтон и Багдад през 2024 г., е съобщил иракски правителствен представител, цитиран от ДПА и БТА.

Всички бойни части и екипи за логистична подкрепа на САЩ са напуснали страната, е казал представителят пред агенцията. Официално потвърждение от американска страна все още не е получено.

Ирак и САЩ договориха изтеглянето през 2024 г. Според Пентагона през последните години в Ирак са били разположени около 2500 американски военнослужещи.

Преди изтеглянето силите на САЩ бяха разположени в Ербил в Кюрдския регион, в база край летището в Багдад и в столичния правителствен район, известен като Зелената зона.

САЩ и съюзническите им страни започнаха военна кампания срещу терористичната организация Ислямска държава в Ирак и в Сирия през 2014 г. Екстремистката група беше обявена за военно разгромена в Ирак през 2017 г. и в Сирия през 2019 г.

Клетки на Ислямска държава остават активни и продължават да провеждат спорадични атаки, но сунитската екстремистка групировка изгуби обширните територии, които контролираше в двете страни.

Ситуацията в Ирак обаче отново се влоши след началото на войната в Иран. Вашингтон и Техеран многократно влизаха в сблъсъци в Ирак през последните години и на няколко пъти бяха близо до война.

Стотици нападения бяха извършени по време на настоящата война между САЩ и Иран, включително срещу американски обекти и военни части в Ирак, както и срещу цели на кюрдските сили. Очаква се Иран и свързаните с него групи да приветстват американското изтегляне.

В сряда, когато официално изтича срокът за изтеглянето на САЩ, в Ирак ще започнат четиридневни официални празници. Обществените институции ще бъдат затворени, а празникът ще бъде честван като Ден на независимостта.

Първоначално свързаните с Иран мощни паравоенни групи трябваше да бъдат разоръжени и интегрирани в иракския апарат за сигурност паралелно с изтеглянето на американските сили. Реализирането на решението, обявено от иракския премиер Али аз Зайди, по-късно беше отложено и в момента се планира да влезе в сила през юни следващата година.

САЩ и съюзниците им нахлуха в Ирак през 2003 г. и свалиха диктатора Саддам Хюсеин.

След като се изтеглиха през 2011 г., американските сили се завърнаха през 2014 г. по молба на иракското правителство за борба с Ислямска държава.

Дир.бг