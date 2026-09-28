Силвестър Сталоун разказа откровено за крайностите, до които е стигнал, за да постигне физиката си за поредицата „Роки“, пише „Холивуд рипортър“.

В интервю за „Ню Йорк Таймс“, дадено във връзка с промотирането на новите му мемоари „Стъпките“ (The Steps), които излизат на 29 септември (вторник), Сталоун размишлява как отношението му към собственото му тяло се е променило в хода на кариерата му. В разгара на поредиците „Роки“ и „Рамбо“ актьорът става известен с изключителните си мускули.

„Това се превърна в нещо много лично, може да се каже. Беше моята броня. Гледах Роки - съвсем обикновено изглеждащ човек. И тогава си казах: „Мисля, че този герой постепенно ще стане малко по-суетен". А в „Рамбо“ играеш воин, така че трябва да си малко като животно...Започнах да си мисля: „Оформи тялото си като ягуар, като котка.“ Не толкова едър като Арнолд Шварценегер, а по-скоро див, агресивен, много гъвкав и атлетичен“, казва актьорът.

Но Сталоун допълва, че в крайна сметка това се превърнало в мания и по време на снимките на „Роки III“ той развил булимия.

„Тогава това се превърна в мания. И то в много сериозна мания. Стигна се дотам, че развих булимия. За първи път го чувате от мен. Свалих телесните си мазнини до 2,6%, докато снимах „Роки III“, и не можех да задържа нищо в стомаха си. Или не исках да го задържам, защото станах толкова обсебен от това да запазя това ниво на физическа форма - буквално нещо като обсебващо преклонение пред собственото тяло. И никой не постига това без добавки и лекарства, точка. Не ме интересува какво казват", добавя Сталоун.

Запитан дали е използвал стероиди, за да постигне тази физика, Сталоун потвърждава, че е взимал. „О, боже мой, разбира се, че трябва. Но го правиш внимателно - шест седмици прием, шест седмици почивка. Хората казват: „Няма как да изглеждаш така по естествен път.“ Не, няма. Но това също се отрази ужасно на организма ми“, каза той.

Сталоун разказва, че отношението му към собствената му физика започнало да се променя, когато поел по-различен тип роля във филма „Копланд“ от 1997 г.

„Едва когато направих „Копланд“, където трябваше да играя най-слабия човек в стаята - с частична загуба на слуха и с наднормено тегло, се почувствах донякъде освободен“, казва Сталоун. „След това нещата тръгнаха на зле и просто изпаднах от благоволението на Холивуд. Но да, злоупотребявах с тялото си. Претърпял съм девет операции на гърба, две операции на рамото и три шийни интервенции. Всичко е скрепено едва ли не с тел, но все още искам да поддържам добра физическа форма.“

Поглеждайки назад, Сталоун казва, че вече не възприема физиката си като бронята, която някога е била, и съжалява, че не се е отнасял по-разумно към тялото си.

„Ако можех да започна отначало, бих казал: „Нека някой друг носи знамето и не изпълнявай сам каскадите си...Не знам какво беше това мое желание постоянно да се наранявам", допълва актьорът.

Днес.бг