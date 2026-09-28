Джон Макенроу така и не се промени през годините - никога не пази за себе си мнението си.

Легендарният тенисист и вечен бунтар отново отказа да бъде дипломатичен и хвърли едни съчки в тлеещия огън около протестите на играчите за по-добро разпределение на наградните фондове в спорта.

По време на турнира Laver Cup в Лондон през уикенда, където бе част от американския тим (вече не като капитан, както бе в първите 7 издания на надпреварата), 67-годишният Макенроу не отказа да коментира темата пред репортерите:

"Играчите трябва да са страна в споразумението с организаторите на най-големите турнири. Те прибират много малка част от оборота и приходите, които са колосални.

При това парите са разпределени така, че за тези, които играят само в първите кръгове, не остава почти нищо.

Единственият начин това да се промени, е бойкот. Това е мнението ми.

Тенисът много се промени в последните години и стана ужасно динамичен, много по-изискващ физически. Един мач изтощава много повече, настилките и топките са ужасно бързи.

Най-добрите играчи не могат да участват на всеки турнир, това е непосилно за човек. Трябва да имат избора къде да играят, както и да са част от разговора за това какви да са наградните фондове.

Хората си плащат, за да видят на корта Алкарас и Синер, а не за удобството да седят на хубави места. Големите пари в тениса идват от това, което се случва на корта. Рекламодателите също са там заради играчите."

Дир.бг